QR-код площадью 9 гектаров: самая большая в мире оффлайн-ссылка появилась под Минском

Новости Беларуси. Рисунок площадью 9 гектаров сделали с помощью технологии точного земледелия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зачем? И как он выглядит? Корреспондент Дмитрий Боярович – с репортажем о сельскохозяйственном «тату».
Новости Беларуси. Рисунок площадью 9 гектаров сделали с помощью технологии точного земледелия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зачем? И как он выглядит? Корреспондент Дмитрий Боярович – с репортажем о сельскохозяйственном «тату».
Дмитрий Боярович, СТВ:
Глядя на это, казалось бы, совершенно обычное поле под Минском, так сразу и не скажешь, что здесь есть какой-то секрет. Но с воздуха открывается совершенно другая картина.
Кто-то скажет: круги на полях. Правда, происхождение этого рисунка – вполне земное. Огромный QR-код в Дзержинском районе – задумка айтишников.
Евгений Томашевич, директор аутсорсинговой компании:
Многие отечественные компании стремятся за страной закрепить имидж IT-страны. Хотелось внести свою лепту. Нам показалось очень даже логичным сделать самый большой в мире QR-код.
QR-код «вспахали» с помощью электронной карты. Она была загружена в систему навигации трактора. Чтобы идея и воплощение совпадали, здесь понадобился и геодезист.
Максим Базулько, директор компании по разработке технологий точного земледелия:
Мы это делали с точностью 4 сантиметра при помощи поправки со спутника. У тракториста на мониторе было определенное задание, согласно которому он видел, каким образом он должен управлять орудием.
Александр Кобылинский, механизатор агрокомбината «Ждановичи»:
Часа три на это все ушло. Благодаря навигации и большой ширине захвата культиватора мы это более-менее быстро сделали.
Поле, на котором появился рисунок, отведено под зерновые. Урожай здесь убрали в августе, так что своеобразное тату, говорят аграрии, не повлияет на посевную.
Алексей Петруша, заместитель генерального директора агрокомбината «Ждановичи»:
Основная трудность была – определится с полем, где это сделать, чтобы это отчетливо читалось. Должен был быть рельеф соответствующий. Чтобы техника, которую мы использовали, могла выполнить эту операцию.
Интересно, что QR-код ведет на благотворительный сайт. В этом – по словам авторов проекта – заключается его социальная значимость. Плюс он привлекает внимание к новейшим технологиям в сельском хозяйстве.
Крупнейший в мире QR-код доселе находился в Китае. Теперь у Беларуси есть все шансы побить планку, достигнутую в Поднебесной. Авторы рисунка уже отправили заявку в Книгу рекордов Гиннеса.