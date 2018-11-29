QR-код площадью 9 гектаров: самая большая в мире оффлайн-ссылка появилась под Минском

Новости Беларуси. Рисунок площадью 9 гектаров сделали с помощью технологии точного земледелия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зачем? И как он выглядит? Корреспондент Дмитрий Боярович – с репортажем о сельскохозяйственном «тату».

Дмитрий Боярович, СТВ:

Глядя на это, казалось бы, совершенно обычное поле под Минском, так сразу и не скажешь, что здесь есть какой-то секрет. Но с воздуха открывается совершенно другая картина.

Кто-то скажет: круги на полях. Правда, происхождение этого рисунка – вполне земное. Огромный QR-код в Дзержинском районе – задумка айтишников.

Евгений Томашевич, директор аутсорсинговой компании:

Многие отечественные компании стремятся за страной закрепить имидж IT-страны. Хотелось внести свою лепту. Нам показалось очень даже логичным сделать самый большой в мире QR-код.

QR-код «вспахали» с помощью электронной карты. Она была загружена в систему навигации трактора. Чтобы идея и воплощение совпадали, здесь понадобился и геодезист.

Максим Базулько, директор компании по разработке технологий точного земледелия:

Мы это делали с точностью 4 сантиметра при помощи поправки со спутника. У тракториста на мониторе было определенное задание, согласно которому он видел, каким образом он должен управлять орудием.

Александр Кобылинский, механизатор агрокомбината «Ждановичи»:

Часа три на это все ушло. Благодаря навигации и большой ширине захвата культиватора мы это более-менее быстро сделали.

Поле, на котором появился рисунок, отведено под зерновые. Урожай здесь убрали в августе, так что своеобразное тату, говорят аграрии, не повлияет на посевную.

Алексей Петруша, заместитель генерального директора агрокомбината «Ждановичи»:

Основная трудность была – определится с полем, где это сделать, чтобы это отчетливо читалось. Должен был быть рельеф соответствующий. Чтобы техника, которую мы использовали, могла выполнить эту операцию.

Интересно, что QR-код ведет на благотворительный сайт. В этом – по словам авторов проекта – заключается его социальная значимость. Плюс он привлекает внимание к новейшим технологиям в сельском хозяйстве.