Очередь за верхнедвинскими сырами расписана на два месяца вперёд. Как делаются белорусские деликатесы?

Новости Беларуси. Много уже было сказано об ассортименте, на который санкции повлияют едва ли. Тут бы попробовать все, что изготавливаем сами. Только сыров отечественные производители предлагают свыше 300 видов. Кстати, на каждого белоруса в год приходится почти 26 килограммов этого молочного лакомства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Гурманам хорошо знакомы верхнедвинские сыры. С 2016 года на заводе выпускают продукцию премиум-класса. Очередь за нежными и сочными деликатесами расписана на два месяца вперед. В сырный вопрос погрузился Виктор Пралич.

Производством сырной продукции завод в Верхнедвинске занимается давно. Опыта достаточно, чтобы не только конкурировать на рынке, но и подстраиваться под него. Так было и в 2016 году. Маслосырзавод рискнул выпускать линейку элитных сыров. Начинали с тонны. Но потом как по маслу. Сегодня 90 % сырной продукции премиум-класса.

Из 10 тонн молока получается всего лишь около одной тонны сыра. В сутки завод – а работа здесь не прекращается ни днем, ни ночью – перерабатывает более 240 тонн сырья. Сюда белое золото стекается из 14 сельхозпредприятий района, закупают еще у соседей. Чтобы сыр получался качественным, молоко используют исключительно высших сортов и экстра. Но и это еще не весь рецепт успеха.

Наталья Кащаева, главный технолог Верхнедвинского маслосырзавода:

Конечно же, это наш подход – наш человеческий подход. Можно сказать, что и настроение людей, и желание людей, и умение, и их квалификация, и их образование, и их уровень. В нашем случае у нас все абсолютно сбалансировано.

Сыр как продукт, а особенно элитный, требует к себе немало внимания. Несмотря на то что процесс максимально автоматизированный, все же без человеческого контроля никуда.

Это участок посолки. Один из важнейших этапов при приготовлении сыра. Бассейн вмещает в себя 180 тонн рассола. Кстати, качество продукции зависит от его выдержки. Этому уже более 12 лет. В его структуре не только вода, но и специальные добавки. Глаз, а еще и вкус с состава не спускают.

Инга Плотка, старший мастер Верхнедвинского маслосырзавода:

В рассоле поддерживаются определенные параметры. Для посолки нужна температура определенная, ни маленькая, ни высокая. Концентрация соли должна быть определенная, чтобы на сыре создалась корочка, которая потом будет держать его форуму, вкус. Для поддержки параметров рассола идет обогащение каждый день. Не менее тонны соли засыпается в этот вот огромнейший объем. Идет полная циркуляция рассола, охлаждение и фильтрация. Как грубыми фильтрами, так и микрофильтрация.

Одновременно этот этап приготовления – посол – может проходить до 48 тонн сыра. На глубине более 2,5 метра солится продукция от 20 до 72 часов. Время зависит от вида изделия. Поэтому нарушать ничего нельзя.

А это святая святых завода – камера созревания. Все эти стеллажи заполнены белорусским «Маасдамом». Именно здесь 4-килограммовые головки сыра начинают превращаться в элитную продукцию. Благодаря специальным бактериям в нем появляются, если говорить на языке покупателя, те самые дырки. На языке сыроделов – глазки.

Светлана Янукович, инженер-технолог Верхнедвинского маслосырзавода:

Когда сыр оценивается, идет образование рисунка, то есть это глазки. Они прописаны в наших технологических инструкциях – определенный размер. После того как сыр соответствует, перевозят его на третий этап созревания, где температура более низкая, и сыр остается там до конца сроков созревания. И затем, конечно, в реализацию.

Очередь за верхнедвинскими сырами расписана на два месяца вперед. И это далеко не только отечественный рынок, но и зарубежный. 70 % продукции идет на экспорт. О том, что белорусские элитные сыры пришлись по вкусу, свидетельствуют и награды различного уровня, в том числе и международных экспертов. А еще здесь введены уже в практику так называемые контрольные закупки.