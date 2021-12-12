Политолог о контрсанкциях Беларуси: это эффективная мера, которая показывает, что Минск самостоятелен в принятии решений

Новости Беларуси. Как контрсанкции в целом повлияют на белорусскую экономику? В программе «Неделя» на СТВ российский политолог Василий Колташов.

Илона Волынец, СТВ:

Как считаете, надо ли белорусам волноваться? Кто-то переживает, что фруктов и овощей станет меньше. А кто-то думает, а не купить ли еще одну упаковку импортного кофе или бутылочку вина к Новому году.

Василий Колташов, политолог (Россия):

Европейский союз здесь, скорее, наносит себе ущерб сам. Потому что мировой рынок устроен таким образом, что продукты заменить можно. Испанские мандарины можно заменить марокканскими, оливковое масло можно получать из Турции, из Ближнего Востока, из Туниса можно получать его. Необязательно его покупать у Греции, Испании или Италии. Так что есть здесь большой ассортимент товаров, которые можно заменить. Вина. Есть латиноамериканские вина, которые ничем не хуже, чем вина испанские или французские. Наверное, одним из немногих продуктов, который заменить сложно, является твердый и полутвердый сыр. Особенно пармезан. Готов ли потребитель сейчас наброситься на такие продукты или проливать слезы? Я не очень представляю себе, чтобы основная масса граждан Беларуси была так же влюблена в эти сыры, как, например, французы или бельгийцы.

Илона Волынец:

Есть такое мнение, что грядущее эмбарго поможет наладить собственное производство – тех же твердых сыров. Насколько действительно такие продукты смогут стать альтернативой привычным импортным?

Василий Колташов:

Что же поделаешь? Придется налаживать постепенно производство самим. Беларусь может это сделать постепенно, это непросто. Это часть протекционистской политики, политики развития собственного производства. Поэтому здесь гораздо больше плюсов, экономических плюсов. Если не вводить такие вот контрсанкции, не проводить политику замещения импорта, как она в России называлась, то ведь эти производства никогда не возникнут. Если вы не начнете производить то, что вы раньше не производили, расчистив рынок для собственных товаров, для своей продукции, для своих фирм, вы никогда не получите собственный продукт такого рода. И уж тем более он не сможет эволюционно улучаться год от года. Его просто не будет, потому что рынок будет занят иностранными продуктами. Как в России он был занят восточноевропейским консервированным горошком, кукурузой. Сейчас это все в большом объеме заменено кубанской продукцией. Это говорит о том, что если бы не контрсанкции, то, наверное, не было бы такого взлета производства сельхозпродукции, во всяком случае это. Там, может быть, зерно бы было, а с остальным было бы не очень.

Илона Волынец:

Но, несмотря на экономические плюсы, о которых вы говорите, мы понимаем, что это политический жест. Насколько он эффективный?