Государство контролирует использование природных ресурсов. В чём суть поправок в статье Конституции об окружающей среде?

Новости Беларуси. Важнейшая общественно-политическая кампания близится к развязке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это выбор, который может изменить будущее страны. И он требует обдуманного подхода. Важен голос каждого белоруса. Какие изменения предложены для обновления Конституции? В чем суть поправок и какие перспективы подразумевает проект? Рассказываем то, что должен знать каждый.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Статья 46 – то, что нас окружает. Неизменным остается право каждого из нас на благоприятную окружающую среду и возмещение вреда, если это право нарушается. Государство по-прежнему контролирует рациональное использование природных ресурсов, охрану и восстановление окружающей среды. К этим незыблемым нормам обновленный проект предлагает добавить следующее. Наша республика развивает атомную энергетику в мирных целях, обеспечивает безопасность при производстве и использовании атомной энергии.