«Они прямым текстом говорят: вы много знаете». Почему ЧВК «Вагнер» выгодно сотрудничество с нашими военными?
Новости Беларуси. Как обострение отношений с нашими соседями может сказаться на региональной безопасности? Почему Беларусь провоцируют и как правильно на это реагировать? Какие военные реформы в наших силовых структурах? На площадке ток-шоу «По существу» нашли ответы на эти вопросы вместе с военными экспертами и кадровыми офицерами.
Алена Сырова, СТВ:
Информационно очень много в последнее время появляется с точки зрения внутренних войск новых подразделений. Значит, люди есть?
Кирилл Казаков, СТВ:
На самом деле, мы живем в таком вихре информационных потоков, где иногда не понимаешь, где эта информация правдива, а где нет. Она просто поступает со стороны России, Украины, Беларуси, наших экстремистов. Разговор был такой: сейчас приехала ЧВК «Вагнер», и они чуть ли не научат белорусов воевать, а до этого белорусы не могли. Я сразу отсылку делаю к 2020 году, когда тот же самый СОБР, те же внутренние войска стояли, защищали страну.
Александр Быков, командир специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси:
Я скажу мнение большинства силовиков: важен боевой опыт. Это очень важно, люди прошли, делом, а не словом доказали свои тактические и даже оперативные возможности. Но во всех странах постсоветского пространства уровень подготовки спецподразделений всех силовых ведомств, в Республике Беларусь оценивается как один из самых высоких. Это действительность, это все признают, далеко за пределами. И это было неоднократно и не единожды подтверждено делом. Вы правильно сказали – 2020 год. Глава государства и поддерживающие силовые составляющие не дали в обиду наше государство и не дадим.
Алена Сырова:
Я вернусь к нашим подразделениям, которые создаются. Я уже, если честно, информационно запуталась. Одно, второе, третье, пятое – новые. Возникает вопрос: все говорят, что в армию у нас никто не хочет идти, силовиками у нас никто быть не хочет после той информационной кампании, которую развернули, получается, что подразделения из кого-то создаются?
Александр Быков:
На самом деле это так. Во внутренних войсках за два года созданы уже и функционируют, выполняют боевые задачи пять отдельных отрядов специального назначения. В прошлом году на базе войсковой базы 3214, это наша бригада спецназа, мы ее все хорошо знаем, два отдельных отряда специального назначения: «Рысь» и «Беркут». В этом году в Гомеле – спецподразделение «Буран», в Гродно – «Тайфун» и в Бресте – «Шторм». Конкретно сегодня спецподразделения полностью оснащены, практически полностью укомплектованы личным составом, вооружены. Сейчас как раз происходит заключительный этап, и завершается процесс боевого слаживания. Скажу больше, к этому процессу привлечены самые лучшие специалисты и профессионалы всех спецподразделений Министерства внутренних дел. Там работают лучшие инструкторы по подготовке и слаживанию, лучшие инструкторы «Алмаза», всех ОМОНов, вверенного мне СОБРа. И сегодня такая возможность появилась, есть возможность поделится опытом, получить необходимую нам информацию, провести какие-то совместные обоюдовыгодные и нужные занятия с представителями ЧВК «Вагнер». Почему этой ситуацией сейчас не воспользоваться? При встречах и общении с представителями ЧВК «Вагнер» они также признают и останавливаются на том, что нам от вас тоже нужно было бы получить какой-то опыт и информацию. И они прямым текстом говорят: вы много знаете, много умеете, эта работа должна быть обоюдовыгодная.
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