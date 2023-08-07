«Они прямым текстом говорят: вы много знаете». Почему ЧВК «Вагнер» выгодно сотрудничество с нашими военными?

Новости Беларуси. Как обострение отношений с нашими соседями может сказаться на региональной безопасности? Почему Беларусь провоцируют и как правильно на это реагировать? Какие военные реформы в наших силовых структурах? На площадке ток-шоу «По существу» нашли ответы на эти вопросы вместе с военными экспертами и кадровыми офицерами.

Алена Сырова, СТВ:

Информационно очень много в последнее время появляется с точки зрения внутренних войск новых подразделений. Значит, люди есть? Кирилл Казаков, СТВ:

На самом деле, мы живем в таком вихре информационных потоков, где иногда не понимаешь, где эта информация правдива, а где нет. Она просто поступает со стороны России, Украины, Беларуси, наших экстремистов. Разговор был такой: сейчас приехала ЧВК «Вагнер», и они чуть ли не научат белорусов воевать, а до этого белорусы не могли. Я сразу отсылку делаю к 2020 году, когда тот же самый СОБР, те же внутренние войска стояли, защищали страну.

Александр Быков, командир специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси:

Я скажу мнение большинства силовиков: важен боевой опыт. Это очень важно, люди прошли, делом, а не словом доказали свои тактические и даже оперативные возможности. Но во всех странах постсоветского пространства уровень подготовки спецподразделений всех силовых ведомств, в Республике Беларусь оценивается как один из самых высоких. Это действительность, это все признают, далеко за пределами. И это было неоднократно и не единожды подтверждено делом. Вы правильно сказали – 2020 год. Глава государства и поддерживающие силовые составляющие не дали в обиду наше государство и не дадим. Алена Сырова:

Я вернусь к нашим подразделениям, которые создаются. Я уже, если честно, информационно запуталась. Одно, второе, третье, пятое – новые. Возникает вопрос: все говорят, что в армию у нас никто не хочет идти, силовиками у нас никто быть не хочет после той информационной кампании, которую развернули, получается, что подразделения из кого-то создаются?