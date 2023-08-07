«Быть на защите государства – это задача общая». Командир спецотряда МВД о том, что делают для безопасности граждан

Новости Беларуси. Как обострение отношений с нашими соседями может сказаться на региональной безопасности? Почему Беларусь провоцируют и как правильно на это реагировать? Какие военные реформы в наших силовых структурах? На площадке ток-шоу «По существу» нашли ответы на эти вопросы вместе с военными экспертами и кадровыми офицерами.

Александр Быков, командир специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси:

Однозначно мы сегодня не должны искать никакие триггеры, никакие линии. «А вот, если они их переступят, перешагнут, что будет дальше?» Мы должны просто готовиться, встретить, создать такой отпор неприемлемый, чтобы противник просто отказался от своих дальнейших замыслов.

Алена Сырова, СТВ:

Вы человек в форме и погонах, а я человек гражданский. Может, мы и журналисты, но вы точно знаете, у вас есть план.

Александр Быков:

Быть на защите государства – это задача общая, всеобъемлющая. Задача каждого. Каждый на своем уровне, вы – на информационном.

Алена Сырова:

Военные люди знают, что они будут делать, как они этого не допустят, ответят, а гражданские хотят как-то понимать. Отсюда и вопросы – собирать тревожный чемоданчик, не собирать?