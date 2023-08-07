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Что на самом деле было с белорусскими вертолётами на польской границе? Ответили в Госпогранкомитете

07 августа 2023 16:16
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Новости Беларуси. Как обострение отношений с нашими соседями может сказаться на региональной безопасности? Почему Беларусь провоцируют и как правильно на это реагировать? Какие военные реформы в наших силовых структурах? На площадке ток-шоу «По существу» нашли ответы на эти вопросы вместе с военными экспертами и кадровыми офицерами.

Что на самом деле было с белорусскими вертолётами на польской границе? Ответили в Госпогранкомитете-1

Алена Сырова, СТВ:
Ситуация с вертолетом. Мы не обойдем эту историю стороной. Там буквально все взорвались. Чуть ли не о том, что Беларусь буквально нападает на Польшу таким образом, мы прощупываем польское ПВО и так далее. Давайте по факту. Что на самом деле произошло? Понятно, что звучали уже какие-то комментарии, но все-таки от вас.

Что на самом деле было с белорусскими вертолётами на польской границе? Ответили в Госпогранкомитете-4

Максим Литвинский, заместитель начальника управления Госпогранкомитета Беларуси:
Это система ВВС и ПВО у нас отвечает. Любые технические средства объективного контроля позволяют в режиме реального времени не только наблюдать цели, но и оповестить эти цели. Если вы заявляете (я имею в виду, наши коллеги из Польши), что усилили государственную границу, что вы там создали группировку, что вы контролируете все, то, извините, пожалуйста, где увидеть действительно? Сначала сказали, что перелетели, потом опровергли, сейчас опять начинается.

Польша намерена разместить еще 1000 военных на границе с Беларусью. Чем опять не угодили пограничники? Подробности.

# Беларусь-Польша # Алена Сырова # Максим Литвинский # Фотофакт

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