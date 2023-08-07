Что на самом деле было с белорусскими вертолётами на польской границе? Ответили в Госпогранкомитете

Новости Беларуси. Как обострение отношений с нашими соседями может сказаться на региональной безопасности? Почему Беларусь провоцируют и как правильно на это реагировать? Какие военные реформы в наших силовых структурах? На площадке ток-шоу «По существу» нашли ответы на эти вопросы вместе с военными экспертами и кадровыми офицерами.

Алена Сырова, СТВ:

Ситуация с вертолетом. Мы не обойдем эту историю стороной. Там буквально все взорвались. Чуть ли не о том, что Беларусь буквально нападает на Польшу таким образом, мы прощупываем польское ПВО и так далее. Давайте по факту. Что на самом деле произошло? Понятно, что звучали уже какие-то комментарии, но все-таки от вас.