Боровик о конфликте в Украине: «Если будет принято политическое решение, то за волосы втянут в войну»

Новости Беларуси. Как обострение отношений с нашими соседями может сказаться на региональной безопасности? Почему Беларусь провоцируют и как правильно на это реагировать? Какие военные реформы в наших силовых структурах? На площадке ток-шоу «По существу» нашли ответы на эти вопросы вместе с военными экспертами и кадровыми офицерами. Кирилл Казаков, СТВ:

У них баннер на здании Национального банка висит: инфляция, потому что Россия напала на Украину. Большими буквами в центре на здании висит такой лозунг. Так это чистой воды пропаганда. Представьте, что у нас на проспекте Независимости на нашем Нацбанке висело: инфляция, потому что поляки собирают армию украинцам.

Вадим Боровик, политолог:

У них дорожные знаки в сторону Беларуси: Беларусь оккупирована Кремлем. Не бывает несерьезных конфликтов незапланированных. Ничего случайно на границе не произойдет. Если что-то произойдет на границе, то это будет хорошо подготовлено, будет операция информационного прикрытия. Уже все будет готово для начала, это будет принятое политическое решение. Плохо, когда какие-то мероприятия и операции готовятся некачественно, тогда результат затягивается и не все довольны этими результатами. Мы не будем ни на кого пальцем показывать, но я говорю про другое: что мы сегодня (правильно, залог стабильности) не должны ни на кого обращать внимания, быть готовы принять удар. Даже если нас будут успокаивать. Вспомните накануне выборов: цветами забрасывали с Запада и готовили здесь провокации, финансировали оппозицию. Сегодня, что бы они там ни говорили, они сегодня в открытую нас называют врагами. Мы должны быть во всеоружии. Но случайно ничего не будет. Если будет принято политическое решение, то за волосы втянут в войну. И мы должны быть готовы к тому, чтоб дать им ответ. Алена Сырова, СТВ:

Сейчас очень много рассуждают на тему того, что 2024-й год все ближе. И если мы говорим, с 2020 годом сравнивая, тут понятно было – электоральная кампания Беларуси, президентские выборы. Президентские выборы в России в 2024 году. Кирилл Казаков:

В Украине в 2024 году, в Польше.

Вадим Боровик:

Вот поэтому война – это прежде всего война экономик. Я об этом говорил 25 раз. Когда кто-то наивно в Варшаве или Киеве думает, что кто-то переживает о победе Украины, для чего давали дозировано оружие? Чтобы затянуть конфликт. Задача – качать изнутри ситуацию прежде всего в Российской Федерации. Потому что она стабилизирует весь регион и Центральную Азию. Уберите из Таджикистана российские дивизии – не будет Таджикистана, талибы там завтра будут. Возьмите здесь, на европейской равнине. Здесь ядерный зонтик России. И дестабилизация России, они качают национальный вопрос России, экономику будут качать и, соответственно, насаждать недовольство тем, что затягивается военный конфликт. Естественно, российская власть делает все возможное, чтобы сохранить нормальные социально-политическую стабильность, настроения в обществе, выстроили нормальную линию обороны, демонстрируют успех в оборонительной тактике. Для чего проводятся диверсионные мероприятия, для чего дроны в Москву залетают? Чтобы психологически дестабилизировать. Они взяли под контроль основные информационные площадки и наиболее эффективно воздействуют на самые радикальные группы. Кто такие талибы? Ученики, молодежь! И где сегодня ваша молодежь? Смотрит вашу передачу молодежь – нет. Молодежь смотрит в телефон. И там с ними работает какой-нибудь украинец. Кирилл Казаков:

Мы доходим до них и в телефоне.