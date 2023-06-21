«Они пропагандируют распространение наркотиков». Как пресечь дурное влияние Запада?

Беларусь и наркотики. Нужно ли вводить еще большее ужесточение за распространение, сбыт и употребление? В проекте « Да!Но... » с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Артем Долговский, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Посмотрите, пожалуйста, на наши медиа: песни, клипы, фильмы – все они…

Григорий Азаренок, СТВ:

«Жить в кайф».

Артем Долговский:

Вот именно, то есть они пропагандируют распространение наркотиков. Нужно ввести ответственность именно за пропаганду такого образа жизни.

Григорий Азаренок:

Вот, тут мы уже начинаем углубляться.