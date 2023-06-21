«Они пропагандируют распространение наркотиков». Как пресечь дурное влияние Запада?

Беларусь и наркотики. Нужно ли вводить еще большее ужесточение за распространение, сбыт и употребление? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Беларусь и наркотики. Нужно ли вводить еще большее ужесточение за распространение, сбыт и употребление? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Артем Долговский, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Посмотрите, пожалуйста, на наши медиа: песни, клипы, фильмы – все они…
Григорий Азаренок, СТВ:
«Жить в кайф».
Артем Долговский:
Вот именно, то есть они пропагандируют распространение наркотиков. Нужно ввести ответственность именно за пропаганду такого образа жизни.
Григорий Азаренок:
Вот, тут мы уже начинаем углубляться.
Владимир Мишустин, социальный педагог Новополоцкого государственного политехнического колледжа:
Говоря об ужесточении закона, касательно рекламы наркотиков, обратите внимание: с наступлением летнего периода появляются панамы, носки, майки с изображением каннабиса, то бишь конопли. Я считаю, что на сегодня вопрос не решен. На территории Российской Федерации есть закон, запрещающий продажу одежды с элементами наркотиков или же растений. За это люди несут штрафы, людей садят в тюрьму, которые занимаются таким грязным бизнесом. Я считаю, что эту идею нужно донести до уполномоченных органов.
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