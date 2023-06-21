Нужно ли ужесточить сроки за распространение и употребление наркотиков? Мнение молодёжи
Беларусь и наркотики. Нужно ли вводить еще большее ужесточение за распространение, сбыт и употребление? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Григорий Азаренок, СТВ:
У нас достаточно мощные сроки. Нужно ли еще больше? Все-таки проблема есть.
Екатерина Фильченко, студент Гомельского государственного медицинского университета:
Нет, я считаю, что не нужно повышать сроки. Мы их достаточно ужесточили, мы уже справились с проблемой, которая была примерно 10 лет назад. Я считаю, что мы должны на этом этапе остановиться, нужно даже снизить сроки за употребление наркотиков.
Григорий Азаренок:
У нас уже пошли конкретные предложения.
Андрей Апанасович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Не думаете ли вы, что скачки случаев употребления наркотиков появляются из-за того, что люди, которые уже отсидели свой срок, возвращаются на свободу и продолжают эту деятельность? То есть он, допустим, отсидел 5 лет, покалечил много жизней, искалечил много судеб, заработал на этом не одну тысячу долларов, отсидел свой небольшой срок и вернулся обратно, продолжает заниматься этой деятельностью.
Денис Шугов, студент Белорусского государственного университета транспорта:
Мы все знаем пример КНР. Там наркотики запрещены, а высшая мера наказания – смертная казнь. Мы все знаем, что за наркотики там убивают. Но это не мешает им заводить все новые дела по наркотикам.
Григорий Азаренок:
Так же и по коррупции. У них расстрелы на стадионах за коррупцию, тем не менее воруют.
Денис Шугов:
Продолжаем. Если, допустим, мы запретим какой-то вид наркотика. Вспомните 1990-е года, тогда был очень популярен героин. Это наркотик, который вводится внутривенно. Его запретили. А вместо него люди придумали аналог, который называется «Крокодил». Что они делали? Они варили что-то в домашних условиях и сами себе кололи. В результате язвы, ампутации конечностей.
Григорий Азаренок:
Сейчас сроки, если я не ошибаюсь, до 14 лет – примерно так же, как и за убийство.
Надежда Астапенко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Да, это наступило с 2015 года, потому что до этого было 16 лет. Если у нас все так хорошо и замечательно в стране, то почему в 2015 году начали уголовную ответственность с 14 лет? Значит не все так хорошо и замечательно.
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