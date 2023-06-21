Нужно ли ужесточить сроки за распространение и употребление наркотиков? Мнение молодёжи

Беларусь и наркотики. Нужно ли вводить еще большее ужесточение за распространение, сбыт и употребление? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но». Григорий Азаренок, СТВ:

У нас достаточно мощные сроки. Нужно ли еще больше? Все-таки проблема есть.

Екатерина Фильченко, студент Гомельского государственного медицинского университета:

Нет, я считаю, что не нужно повышать сроки. Мы их достаточно ужесточили, мы уже справились с проблемой, которая была примерно 10 лет назад. Я считаю, что мы должны на этом этапе остановиться, нужно даже снизить сроки за употребление наркотиков. Григорий Азаренок:

У нас уже пошли конкретные предложения.

Андрей Апанасович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Не думаете ли вы, что скачки случаев употребления наркотиков появляются из-за того, что люди, которые уже отсидели свой срок, возвращаются на свободу и продолжают эту деятельность? То есть он, допустим, отсидел 5 лет, покалечил много жизней, искалечил много судеб, заработал на этом не одну тысячу долларов, отсидел свой небольшой срок и вернулся обратно, продолжает заниматься этой деятельностью.