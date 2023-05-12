«Они потребляют порядка полумиллиона костюмов ежегодно». Что Беларусь может предложить Зимбабве?

Не только Зимбабве, но и вся Африка, не только продовольствие, но и технологии. 12 мая в Минсельхозпроде прошла встреча с делегацией из Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже не первый визит африканских партнеров в Беларусь. Импульс торгово-экономическим отношениям придал визит Президента в Хараре. Сегодня на повестке вопросы продовольственной безопасности. За помощью в ее обеспечении зимбабвийцы обратились именно к белорусам. Сегодня мы поставляем в эту страну продукцию в незначительных объемах. Традиционный товар – сухое молоко. Но есть возможность расширить номенклатуру товаров и экспортных услуг. О дальновидном турне Президента по странам дальней дуги – наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

В Минске сегодня резко и заметно потеплело. В Минсельхозпроде пошутили: жару привезла делегация из Зимбабве. Главное, что с собой увезут: контракты или все еще намерения? Сегодня за столом переговоров профильный вице-премьер. В Минсельхозпроде прошла встреча с делегацией из Зимбабве (здесь подробнее).

От европейцев африканцы такого вряд ли ждали. Им предлагали товары для стран третьего мира. А Беларусь искренне отозвалась на просьбы политического руководства Зимбабве. Нынешний Президент дважды посещал Минск. А во время официального визита нашего главы государства Зимбабве распахнула всю свою африканскую душу.

Политика определяет экономику. В Африке тоже. Именно миролюбивая позиция Беларуси и бэкграунд Лукашенко как смелого и честного политика страны дальней дуги как магнитом притягивает к Минску. Но вместе со здравой политической риторикой нам есть что предложить и в реальном секторе экономики. Лукашенко: «Мы приветствуем вхождение зимбабвийского капитала в капитал наших предприятий» (читать далее).

Хараре встречала Беларусь как друзей. Много образов и смыслов. Даже бренд континента, водопад Виктория, сохраняет в своем названии память о гегемонизме англосаксов. А вот диверсифицироваться в промышленном плане от западного мира зимбабвийцы хотят с помощью белорусов. Наших министров удивляла их культура. Просили сфотографировать. А африканцев удивляют наши компетенции. Татьяна Лугина, председатель «Беллегпрома»:

Я тоже обратила внимание, что вроде бы и жарко, тем не менее вязаная одежда. Надо им предложить льняную.

Руководителя легпрома услышали. Крупнейшая белорусская текстильная компания из Могилева провела переговоры с тремя самыми крупными производителями хлопка. Зимбабве производит около 200 тысяч тонн хлопка в год. Легкой промышленности Беларуси нужно 8 тысяч. Были взяты образцы и проведены испытания в лабораториях – качество хорошее. Пробные контейнеры волокна нового урожая ждут уже в мае. Сырье буду использовать для производства тканей и одежды. И для внутреннего рынка, и для зимбабвийского.

Дмитрий Сергомассов, заместитель начальника отдела корпоративных продаж текстильной компании:

По информации, полученной сегодня на переговорах, они потребляют порядка полумиллиона костюмов ежегодно. Также есть достаточно хороший потенциал по поставкам спецодежды в адрес Министерства внутренних дел, Министерства обороны. Также там сегодня достаточно интересные проекты обсуждались. Помимо этого, Татьяной Алексеевной Лугиной было предложено активно проработать вопрос по поставке тканей для школьников.

Новые точки роста искали сегодня и на встрече в Минсельхозпроде. Если раньше в Африке наше геополитическое пространство ассоциировалось лишь с автоматом Калашникова, то теперь наша страна – с пахарем «Беларусом». Учим пользоваться и создаем сервисные центры. По пути МТЗ двигаются в Африку и другие белорусские бренды. Одна проблема – логистика.