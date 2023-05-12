От налогов до продвижения в соцсетях. Что обсуждали на форуме женщин-предпринимателей?

Новости Беларуси. Энергия и созидание. Минск принимает первый республиканский форум женщин-предпринимателей. Это инициатива Белорусского союза женщин при поддержке Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект объединил порядка 280 участниц со всей страны: от начинающих бизнес-леди до акул делового мира. Арина Верховская продолжит.

Все начиналось 20 лет назад с небольшой торговой точки на рынке в Смиловичах. Мария Захаренко до сих пор не верит, что теперь у нее целая сеть сельских магазинов. Однако подход прежний: быть с покупателем на одной волне. Старается, чтобы и в глубинке был богатый продуктовый ассортимент. А чтобы привлечь больше туристов, открыла придорожный отель. История женщины – наглядный пример, как в белорусской провинции можно с нуля построить собственное успешное дело.

Мария Захаренко, предприниматель:

Мое любимое выражение: если хочешь, чтобы было хорошо, сделай сам. Поэтому я по сегодня везде вникаю, везде все делаю. Также с работниками, с продавцами. Наши успехи – это не только мои успехи, но и всего коллектива.

Сегодня Мария Захаренко в числе лучших бизнес-леди страны. На ее счету более десятка различных наград. Например, в 2016 году она стала победителем национального конкурса «Предприниматель года» в номинации «Эффективный бизнес в сфере услуг».

Мария Захаренко:

Гостиница открылась в 2019 году, заполняемость у нас, можно сказать, на 50 % пока. Первый год был, может, на 25 %, но сегодня все больше.

Девушкам развивать свой бизнес непросто. Зачастую приходится совмещать несколько ролей: жена, мама, бизнес-леди. Перебороть страхи и начать свое дело помогает личный пример. В нашей стране успешных и инициативных представительниц прекрасного пола объединяет Белорусский союз женщин. Сегодня это более 160 тысяч единомышленниц.

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:

В Минской городской организации ОО «Белорусский союз женщин» уже создана первичка женщин-предпринимателей. И радует то, что с каждым днем нас становится все больше. Женщины объединяются. Конечно же, есть общие интересы. Самое главное, что все они направлены на созидание, единство исполнения поставленных задач, которые перед нами стоят на сегодня, во благо нашей страны, нашего города.

Сегодня в столице открылся первый республиканский форум женщин-предпринимателей. Он объединил порядка 280 участниц со всей страны. Это как начинающие бизнес-леди, так и уже опытные игроки. Но всех их объединяет желание реализовать себя в собственном деле ради общего блага. Форум – площадка для прямого диалога с представителями госорганов и обсуждения насущных вопросов: от изменений в Налоговом кодексе до стратегий продвижения бизнеса в социальных сетях. Ольга Шпилевская: за женщинами-предпринимателями будущее, они создают экономику. Подробнее.

Сегодня в нашей стране порядка 70 тысяч женщин – предприниматели. Это почти треть от общей численности занятых в частном секторе экономики. В Беларуси они имеют большие возможности и реальную поддержку государства для реализации любых направлений деятельности.