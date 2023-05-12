Беларусь среди лидеров по достижению ЦУР. Каким опытом мы можем поделиться с другими?

Наша страна – один из лидеров в процессе достижения целей устойчивого развития. Это не раз подчеркивалось на международной арене. Уже реализовано много значимых инициатив. К примеру, если говорить об экологии, – это развитие электротранспорта, совершенствование системы раздельного сбора мусора. В целом у нас нет многих проблем, свойственных другим государствам. Например, недоступность образования и здравоохранения, голод. Поэтому цели устойчивого развития Беларусь формирует для себя так: продовольственная безопасность, здоровое питание и развитие сельского хозяйства.

Анастасия Боброва, руководитель центра человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси:

Вопросы ликвидации нищеты и голода для нас вроде как пройденный этап, но мы видим по новостям из любой точки мира, что это все-таки не прошлая тема. И Беларусь может по праву гордиться и вопросами продовольственной безопасности, которая перевыполняется, что дети все накормлены. В Беларуси опыт в достижении ЦУР может быть показательным для любой страны мира, в частности, в доступности питьевой воды, в качественном образовании, в доступной и качественной медицине. В том, как оказывается поддержка уязвимым категориям населения. И в других моментах тоже. Здесь мы можем не потому что мы приверженцы целей устойчивого развития, а потому что мы это делаем уже многие годы.