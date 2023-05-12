Не только Зимбабве, но и вся Африка, не только продовольствие, но и технологии. 12 мая в Минсельхозпроде прошла встреча с делегацией из Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже не первый визит африканских партнеров в Беларусь. Импульс торгово-экономическим отношениям придал визит Президента в Хараре. Сегодня на повестке вопросы продовольственной безопасности. За помощью в ее обеспечении зимбабвийцы обратились именно к белорусам. Сегодня мы поставляем в эту страну продукцию в незначительных объемах. Традиционный товар – сухое молоко. Но есть возможность расширить номенклатуру товаров и экспортных услуг.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

Африка не заканчивается одним Зимбабве. Там проживает более миллиарда населения. Поэтому мы готовы рассматривать свое участие (начиная с Зимбабве) в разных странах этого континента. И мы заходим своими технологиями – по переработке, по приготовлению. И не исключаю, что, может быть, углубимся там, в этом Африканском континенте, и с другими предложениями. Дорогу осилит идущий. Надо изначально сделать такую попытку, найти заинтересованных, а вижу, что заинтересованные уже к нам приехали сюда, чтобы дальше можно было поэтапно начинать эту работу. Нас ничего сегодня не сдерживает. Логистика дорогая, естественно, логистику будем обсуждать, что-то предпринимать, чтобы удешевлять. Но если на месте сидеть, ничего не делать, то ничего не будет. Поэтому надо торопиться. Как Президент правильно сказал, бежать надо.