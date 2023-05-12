Бельский: в работе Совета по устойчивому развитию участвуют 38 белорусских министерств и ведомств

Беларусь получила приглашение на участие в саммите по целям устойчивого развития. Он состоится в сентябре в Нью-Йорке. Письмо пришло в адрес главы нашего государства от Антониу Гутерриша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко пригласили на саммит ООН. Что ответил Президент Беларуси?

Напомним, программу целей устойчивого развития государства-участники ООН приняли в 2015-м. Это 17 целей, направленных на сохранение климата и ресурсов планеты, создание стойкой инфраструктуры, ликвидацию бедности, обеспечение продовольственной безопасности. Реализуя их, все страны должны получить развитие. Конечно, односторонние санкции группы западных государств – серьезный вызов для общего дела. Это подчеркнул глава государства в ответном письме.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эти волюнтаристские и противоречащие международному праву действия ограниченной своими интересами и предубеждениями группы западных государств напрямую уничтожают прогресс в достижении ЦУР. Как можно, например, ликвидировать нищету и голод, если санкции подрывают глобальную продовольственную безопасность и, следовательно, увеличивают масштабы нищеты и голода до целых регионов и даже континентов? Санкции стали оружием. Они способны убивать!

Несмотря на санкционное давление со стороны недружественных стран, Беларусь не отказывается от своей идеи выполнить программу в срок. Правительством одобрена национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития. В работу включены парламентарии, госорганы, бизнес, общественность.

Валерий Бельский, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Глава государства в ответе Антониу Гутерришу подчеркнул важность мирного сосуществования народов, то есть достижение мира как основы для всех целей устойчивого развития. Как раз 2023 год отмеряет примерно половину того срока, когда эти цели устойчивого развития должны быть реализованы. Этот опыт, еще раз подчеркну, уникален, поскольку в достижении целей устойчивого развития участвует и гражданское общество, и парламентское наше представительство здесь тоже очень важно. И органы государственного управления, в частности в работе Совета по устойчивому развитию участвует 38 министерств и ведомств.