«Они по-другому не могут». Немецкий журналист объяснил вопросы западных СМИ Александру Лукашенко

Григорий Азаренок, СТВ: Мы как раз обсуждали пресс-конференцию Президента для западных СМИ в том числе, и там, конечно, напрашивались такие мейнстримные СМИ. «Нью-Йорк Таймс», «Би-Би-Си», французские какие-то. А что бы вы спросили у главы государства? Почему они такие зашоренные? Почему они задают вопросы штампами? Мы им говорим: съездите, посмотрите на детей Донбасса, а они что-то как-то не хотят. Вот что бы вы спросили у белорусского президента?

Томас Репер, немецкий журналист:

Ой, тут надо думать. Наверное, это связано с моей работой. Я очень много занимался вопросом коронавируса и биооружием в Украине. Там у меня в этом направлении было бы много вопросов, что он на самом деле знает. Но он на пресс-конференции на этот вопрос не ответил бы, потому что это, скорее всего, секретно все. Наверное, я в эту сторону спросил бы.

А что касается западных СМИ, они по-другому не могут. Во-первых, я реально ощущаю у них отсутствие знаний как таковых. У меня же есть основной сайт, это немецкий сайт, на котором я смотрю, что говорят немецкие СМИ, и объясняю немцам, что там неправда, или что там из контекста вырвано, или еще что-то. Короче, я это анализирую каждый день, и я вижу, что у людей там, ну, с некоторым я даже общаюсь тайно, я вижу, что у них просто не хватает знаний. Они не знают, что происходит на самом деле. Они знают западную пропаганду, они знают то, что им говорят западный трансатлантический НКО. Это то, что им надо знать, и это их мир, в котором они живут. Печально, но настоящих экспертов в западных СМИ я уже давно не видел.

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