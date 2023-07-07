Любовь к детям у них в крови. Пообщались с белорусской семьёй, где все работают педагогами

Специалисты утверждают, что официально в мире насчитывается около 50 тысяч профессий и специальностей. И ежегодно этот список в среднем пополняется на 500. Очевидно, что выбор велик. Но есть и те, кто уже годами не сходит с проторенного в профессии пути, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ.

Это наша бабушка Рогачева Ольга Спиридоновна. Она положила начало нашей педагогической династии. Работала воспитателем детского сада, заведующей детского сада до войны. И будучи на пенсии, мне, подростку, она рассказывала о том, как 27-29 июня бомбили Ветрино, а она повела детей на прогулку. И как они прятались в кустах, пока бомбежка не закончилась. Ответственность и любовь к детям, кажется, стала передаваться уже по крови в этой семье. Выбор профессии здесь никто никому не навязывал, идти в педагогику не заставлял. Получается, по зову сердца.

Татьяна Орел, жительница Полоцка:

Все мое детство прошло рядом с детским садом. Мы жили рядом с детским садом, на работу к маме часто приходила. Мама для меня была большим примером в жизни. Она никогда не повышала голоса ни на кого. Вот так она относилась к людям, к своей работе, к детям. 33 года я проработала в одном месте – этом детском саду. И уже осознание того, что я была на своем месте, у меня появилось уже с возрастом, с приобретенным опытом. У меня хороший контакт с детьми, я их люблю и сейчас. Я счастлива, что так получилось, что я попала именно в детский сад и отработала воспитателем, музработником. Я организовывала утренники, разрабатывала сценарии, и мне это очень нравилось. Дарить радость детям, чему-то их учить: дружбе, любви, ответственности друг за друга.

Валентина Серафимова, жительница Ветрино:

У меня среди родственников не было учителей – я первая. Но любовь к детям у меня проявилась с первого класса, когда я только пришла в школу. Мне все нравилось: и школа, и учителя, и дети. И у меня уже тогда такая мысль появилась: наверное, я когда-нибудь стану учителем. Татьяна Орел и Валентина Серафимова уже на заслуженном отдыхе. Их дело с гордостью продолжают дети: Светлана и Роман Орел. Ветринская школа для них стала не только отправной точкой в педагогической профессии, но и семейной жизни. Светлана и Роман – муж и жена. Но на территории школы это учительница начальных классов и завуч по воспитательной работе.

Светлана Орел, учитель Ветринской средней школы им. Д. В. Тябута:

Когда я была ребенком, я часто наблюдала, как работали мои родители. По вечерам писали планы, частыми гостями у нас в доме были педагоги нашей школы. Мои родители всю свою педагогическую деятельность отработали в ветринской школе-интернате. Посвятили всю свою жизнь детям, которые остались без попечения родителей.

Роман Орел, заместитель директора Ветринской средней школы им. Д. В. Тябута:

Помнишь, ты рассказывала, когда на каникулах Валентина Семеновна тех, кто отставал, брала к себе на дом? Светлана Орел:

Это было не только на каникулах. Это было, можно сказать, ежедневно, систематически. Дети, которые отставали. Сейчас у нас есть репетитор, а в то время репетиторов не было. Это были дети без родителей, и поэтому после уроков они приходили к нам домой. Учились, догоняли учебный материал, который они не усвоили. С ними занималась моя мама.

– И они попадали в атмосферу семьи.

Общий стаж педагогической династии – более двух веков. А вот какому количеству детей преподавательская чета дала путевку в жизнь, подсчитать сложно. Хотя для этих людей важно не количество, а качество образования, которое они дают своим детям. Светлана Орел:

Современный учитель – нельзя стоять на месте. Нужно постоянно самосовершенствоваться, посещать курсы, быть на волне, интересоваться научно-исследовательскими работами, экспериментами, новыми технологиями. Если ты этого не изучаешь, то ты как профессионал… Роман Орел:

Старые методы тогда уже не эффективны. Чтобы удержать интерес, внимание ребенка, нужно немножко другими методами работать. Побольше придумать заданий, чем-то удивить. Каждый урок должен быть с сюрпризом, чтобы это запомнилось и была заложена основа знаний у ребят.

Династия самой гуманной профессии по своему педагогическому опыту уверяет, что учитель – это образ жизни. Признаются, что, собираясь за одним столом несколькими поколениями, нет-нет да и снова заговорят о работе. О профессии, которая от Бога. А все остальные – от учителя. Светлана Орел:

У меня такой случай был. Моя мама учила отца, а его дочка пришла ко мне. На сегодняшний момент эта девочка учится у меня в третьем классе. А ее отец был учеником моей мамы. Конечно, есть ответственность. Роман Орел:

В деревне, в городском поселке все друг друга знают. Это накладывает большой отпечаток. Ты должен своим примером показывать ребятам, как нужно вести себя в государственном учреждении, как нужно вести себя на отдыхе, в простых житейских ситуациях.

– Те качества, которые ты хочешь привить ребенку, в первую очередь должны быть у тебя: совесть, доброта.