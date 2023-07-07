«Расстреляли детей, стариков, женщин». Трагичная история последней Купальской ночи в Шауличах

Новости Беларуси. История, от которой ком в горле. В Волковысском районе вспоминают последнюю Купальскую ночь жителей деревни Шауличи: ровно 80 лет назад на рассвете ее уничтожили фашисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Расстреляли 366 мирных жителей, среди которых 120 детей. Дома сожгли, вместе с ними горели и собаки, оставленные на цепи. В годовщину трагедии в мемориальном комплексе установили скульптуру апостола, а неравнодушный художник воссоздал в картинах то роковое утро. Галина Буро продолжит.

Будто ожившие жители деревни Шауличи безмолвно встречают гостей возле своих домов. 80 лет назад здесь текла обычная сельская жизнь, пока не пришли каратели. За что погибли их родственники? Эти женщины всю жизнь задаются вопросом. Ответа нет. Но боль не утихает. Ежегодно в этот день они приезжают на место, где когда-то стоял дом.

Марина Забелова, жительница Волковыска:

Здесь жил родной дядя нашего отца. Наша бабушка отсюда родом, она вышла замуж в Зельвенский район и осталась поэтому жива. А сын Ивана Демьяновича – единственный человек, который остался живой. Он как раз возвращался с учебы, когда это все происходило. Но глянули на его документы немцы, что он прописан в Волковыске, и выгнали его, сказали, что уходи, а он плакал и говорил, что здесь вся моя семья.

Валентина Серебровская, жительница Волковыска:

Мой супруг взял фамилию именно своей бабушки, девичью, которая была Серебровская. И они все тут заживо сгорели тогда. И вот он решил взять, чтобы было продолжение рода этой фамилии. И поэтому мы носим эту фамилию Серебровских.

На месте домов – обожженные углы-срубы с фамилиями семей, в местах расстрелов – памятники. Деревня уничтоженная и не возрожденная. Митинг-реквием рассказывает ту страшную историю последней Купальской ночи жителей Шауличей. В районе партизаны убивают немецкого офицера. Поплатятся за это ни в чем не повинные мирные жители.

Галина Буро, корреспондент:

С первыми лучами солнца мужчины собирались на косьбу, деревня еще фактически спала. А деревню Шауличи уже плотно в три кольца окружили гестаповцы и полицаи. Они подошли к первому дому, подожгли его, чтобы люди в панике повыбегали на улицу.

Немцы прикладами автоматов поднимали с постелей и стариков, и детей. По спискам сверяли жителей. Мужчин – в один сарай, женщин с детьми – в другой. Жителям объявили, что их будут казнить.

Игорь Матейко, председатель Волковысского районного совета ветеранов:

Детей, женщин, стариков согнали вон там, где апостол, в школу. Мужчин, подростков заставили рыть могилы. Вырыли одну могилу и в конце деревни вырыли вторую. После того как вырыли могилы, мужчин и подростков там расстреляли, а потом расстреляли детей, стариков, женщин. Земля шевелилась, слышались стоны. Здесь погибли 366 жителей, из них 120 детей. Самый маленький малыш родился накануне. Затем каратели подожгли пустые дома.

Ирина Ходыко, жительница Волковыска:

Мы каждый год приезжаем, отдаем дань памяти. Это для нас очень волнительно, очень трагически. Конечно, не желаем, чтобы больше повторялось такое.

К 80-летию трагедии местный художник-самоучка нарисовал полотна с историей того страшного утра в деревне. Это его личная инициатива и боль. Станислав Мовлик приезжал сюда и изучал расположение домов, восстанавливал события по архивным материалам.

Станислав Мовлик, художник:

Мая мама родам з Раксты, вёскі – тут яна намалёвана. І яна расказвала часта пра гэтую вёску, вельмі часта. Таму нешта ў мяне ў галаве адлажылася такое. Я з дзяцінства думаў, як намаляваць нешта пра гэту вёску, таму што гэта вялікая трагедыя ўсё ж такі. Столькі людзей загінула.