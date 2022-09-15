«Они не зря там суетятся». Политолог объяснил, почему Пелоси летит в Армению

Григорий Азаренок, СТВ: Тревожные новости: Пелоси на фоне обострения в Закавказье полетит на выходных в Армению и встретится с Пашиняном. Пелоси планирует посетить Армению для демонстрации поддержки. Мы знаем, если куда-то эти граждане летят, эти персонажи, эти старые мертвецы, ужасные люди, то там потом как раз начинается что-то нехорошее.

Алексей Дзермант, политолог:

К сожалению, продолжается прощупывание слабых мест по пограничью России, чтобы там открыть второй фронт. Вот сейчас США, конечно, нужно стравить Армению с Азербайджаном, чтобы там был конфликт. Чтобы Россия завязла там или попала в какую-то патовую ситуацию, когда нельзя будет этот конфликт решить или кому-то однозначно помочь. Вот для чего они туда едут. И эти вояжи уже начались давно. Представители администрации США и в Азербайджан, и в Армению периодически ездят. Напомню, был и визит директора ЦРУ в Армению. Они не зря там суетятся, они прощупывают возможности, используя этот конфликт в конце концов еще раз ущипнуть, даже не ущипнуть, еще раз ударить всерьез Россию. Вот какова на самом деле цель всех этих визитов в стратегическом плане.

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