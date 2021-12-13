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800 беженцев остаются в ТЛЦ, остальные решили вернуться. Что происходит сейчас на границе?

13 декабря 2021 13:28
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Новости Беларуси. 36-й день беженцы живут надеждой на гуманитарный коридор в Германию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем временем в кризисный центр для них поступает постоянная помощь с белорусской стороны.

За ситуацией следит наш корреспондент Галина Буро.  

800 беженцев остаются в ТЛЦ, остальные решили вернуться. Что происходит сейчас на границе? -1

Галина Буро, корреспондент:  
Начну с актуальной цифры: в лагере беженцев остаются около 800 человек, остальные уже приняли решение вернуться на родину, так как не видят перспектив находиться здесь и дальше. Еще пять беженок сейчас находятся в Гродненском областном перинатальном центре. Как стало известно в конце прошлой недели, трое из этих женщин стали мамами, еще двое готовятся родить со дня на день. Также медицинская помощь оказывается здесь на месте, в транспортно-логистическом центре развернут мобильный медицинский пункт. Как отмечают сами медики, обращений стало значительно меньше, но по-прежнему беженцы жалуются на кашель, на боль в горле, на насморк, иногда на повышенную температуру. В госпитализации никто не нуждается, да и в принципе, сами беженцы всегда отказываются от госпитализации, потому что боятся уехать в больницу и пропустить какие-то важные новости из Германии. Также в лагере в круглосуточном режиме работают сотрудники МЧС, они следят за противопожарной безопасностью, за тем, чтобы беженцы не разжигали костры внутри помещения, не курили, не готовили пищу непосредственно в самом логистическом центре.  

800 беженцев остаются в ТЛЦ, остальные решили вернуться. Что происходит сейчас на границе? -4

Виктор Кессо, начальник пожарного аварийно-спасательного отряда Гродненского областного управления МЧС:  
МЧС на системной основе в круглосуточном режиме продолжает выполнение задач по обеспечению пожарной безопасности в местах размещения иностранных граждан. На путях эвакуации выставлены посты, постоянно проходит дозор, также видеонаблюдение. Пожарная сигнализация и система пожаротушения в исправном состоянии. Нарушений пожарной безопасности не допущено.  

Галина Буро:  
Белорусы продолжают оказывать помощь этим несчастным людям, застрявшим на границе. Это сотрудники Красного Креста, это десятки волонтеров, которые доставили на границу уже более 156 тонн гуманитарного груза. И даже сформирован такой задел уже примерно на две недели вперед. Беженцы же, в свою очередь, продолжают надеяться на нового канцлера Германии. Но как стало известно на выходных, новый канцлер Германии Шольц провел переговоры с Моравецким и выяснилось, что Берлин, в принципе, поддерживает политику Варшавы в плане миграционного кризиса. Что это означает для вот этих вот беженцев? Наверное, ничего хорошего. Они надеются лишь на новогоднее чудо.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Олаф Шольц # Матеуш Моравецкий # Ангела Меркель # Виктор Кессо # Галина Буро # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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