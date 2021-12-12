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Красный Крест о работе с беженцами в выходные: «Мы не снижаем объёмы помощи»

12 декабря 2021 13:38
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Новости Беларуси. На белорусско-польской границе продолжает находиться около тысячи мигрантов и до полутора сотен детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ответ на просьбы беженцев Евросоюз сохраняет молчание, а Беларусь продолжает быть гостеприимной для людей, бегущих от разрухи в своих странах.  

Красный Крест о работе с беженцами в выходные: «Мы не снижаем объёмы помощи»-1

Валерий Краевский, специалист Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста:  
В выходные, как и в будние, количество волонтеров Красного Креста здесь одинаковое. Мы не снижаем объемы помощи. Наша задача, как и в обычные дни, – это предоставление горячего питания утром и в обед, продовольственных наборов на ужин. В принципе, весь тот ассортимент услуг, который мы оказываем каждый день, в выходные также доступен.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Валерий Краевский # Фотофакт

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