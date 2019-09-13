Они не отдохнули в Египте и Турции. В минской фирме взяли деньги у туристов, но в поездки не отправили

Отпуска не будет! Вместо шикарного курорта – потрепанные нервы и дыра в бюджете. Рассказываем в программе «Добро пожаловаться», как этим летом Сергей Рослик собирался отдохнуть в Египте. 2 года назад компания уже организовала ему первоклассный отпуск в Испании. Но в этот раз за полторы тысячи белорусских рублей пошли прахом. Сергей Рослик:

Внес предоплату 800 рублей, в июле он сам начал мне названивать: когда привезете деньги. Я оплатил оставшуюся сумму – 866 рублей.

Ошарашенный поведением сотрудников турфирмы, клиент попытался вернуть потраченное. Усилия оказались тщетными – пообщаться с директором мужчине так и не удалось. Мужчина написал заявление в милицию. Сергей Рослик:

25 июля открываю Интернет, вижу – еще пострадавшие. Я потом начал ему названивать – офис закрыт, его не видел больше. История Виктории один-в-один похожа на ситуацию Сергея. Девушка вместе с друзьями запланировала отпуск в Турции, компания заплатила 4,5 тысячи рублей за путевки, но после оплаты от турфирмы след простыл.

Виктория Вольская:

Внесли первый взнос в июне, первую часть, в июле – вторую часть, за две недели до вылета. У нас был договор, все чеки, трансфер девушка заказала. Начала писать по поводу ваучера. Я приехала в турагентство, там двери закрыты. На связь перестали выходить, выключили все телефоны. Несостоявшиеся туристы начали собирать документы в суд. Как понять: хорошие отзывы о турфирме – фейк или нет? Минчанка заплатила за путёвку, но осталась без отдыха После выхода этого сюжета СТВ в эфир обманутые туристы сообразили – на эту турфирму точат зуб не только они одни! Три месяца назад директор компании клятвенно обещал вернуть все до копейки. Героиня первого сюжета Людмила уже прошла несколько судов, и даже выиграла дело – но за полгода разбирательств ей так ничего и не выплатили.

Людмила Мазовка:

Я получила исполнительный лист и обратилась в органы принудительного исполнения. Когда я прибыла в орган принудительного исполнения, я узнала, что Булда Владислав приходил в этот отдел, устроил скандал, кричал, что незаконно сняли средства в его фирмы. Во время многочисленных судебных разбирательств герои этого сюжета выяснили – директор турфирмы подал документы на ликвидацию предприятия. Люди возмущены до глубины души – ведь если компанию признают банкротом, директор наотрез откажется выплачивать долги. Екатерина Лабодина, ликвидатор:

До 25 сентября идет сбор требований. Составляется ликвидатором промежуточный баланс, по которому видно, сколько у должника активов, сколько долгов. Если долгов будет больше, чем его активов, то я обязана в соответствии со статьей 233 закона о банкротстве в течение месяца подать заявление на банкротство, и далее ликвидация будет проводиться в соответствии с законодательством о банкротстве.

Сейчас группа несостоявшихся туристов насчитывает более 15 человек, по их подсчетам, директор турфирмы должен им не менее 30 тысяч рублей. Людмила Мазовка:

Мне поступил звонок от сотрудника Центрального РУВД, меня пригласили на дачу объяснений. Я туда прибыла и узнала: оказывается, тот ответ Центрального РУВД, который поступил в марте, что нам было отказано в возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», отозван. И сейчас материалы находятся на повторной проверке.