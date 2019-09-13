Надежда на бабье лето ещё есть. Когда белорусам его ждать?

Новости Беларуси. В ближайшие дни в Беларуси ухудшится погода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В холодном воздухе Северной Атлантики образовался циклон, его атмосферный фронт, смещаясь через нашу страну, станет оттеснять теплый воздух.

Начнется похолодание, и Беларусь погрузится в осень. Впрочем, несмотря на такие прогнозы, надежда на бабье лето еще есть: согласно данным предварительных прогнозов, в конце сентября возможно небольшое потепление.

Утепляйтесь, в Беларусь идёт похолодание. В выходные ожидается до +4°C