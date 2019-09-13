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Надежда на бабье лето ещё есть. Когда белорусам его ждать?

13 сентября 2019 11:31
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Новости Беларуси. В ближайшие дни в Беларуси ухудшится погода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Надежда на бабье лето ещё есть. Когда белорусам его ждать?-1

В холодном воздухе Северной Атлантики образовался циклон, его атмосферный фронт, смещаясь через нашу страну, станет оттеснять теплый воздух.

Сентябрь в Беларуси будет теплее обычного

Надежда на бабье лето ещё есть. Когда белорусам его ждать?-4

Начнется похолодание, и Беларусь погрузится в осень. Впрочем, несмотря на такие прогнозы, надежда на бабье лето еще есть: согласно данным предварительных прогнозов, в конце сентября возможно небольшое потепление.

Утепляйтесь, в Беларусь идёт похолодание. В выходные ожидается до +4°C

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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