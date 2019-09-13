«У нас запланировано 65 км поменять». Как коммунальные службы готовятся к отопительному сезону

Коммунальные службы столицы на 95% готовы к отопительному сезону. Подготовка ведется с мая, а последние пробные испытания пройдут 16 сентября.

Общая протяженность тепловой и горячей водной магистрали Минска – 1.200 км. И система трубопровода постоянно нуждается в поэтапной реконструкции. Андрей Жишко, заместитель главного инженера по эксплуатации филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

По этому году у нас запланировано 65 км поменять. Из них 40 км по капитальному строительству, совершенно новый тип прокладки, пи-трубы так называемые.

Межсезонье – самая горячая пора для тепловых хозяйств. А потому, главное, на что сейчас направлены все усилия энергетиков – четкий ритм профилактических, текущих и капитальных ремонтных работ. Пример тому – реконструкция сетей вдоль проспекта Рокоссовского. Здесь завершаются работы по ликвидации повреждений и замене изношенных труб. Алексей Апимашко, заместитель начальника районных тепловых сетей №3 филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

На данном объекте работает порядка 15 человек. Идем по графику, укладываемся в срок. Включение планируем произвести согласно графику, утвержденному Мингорисполкомом.

И пусть сейчас жители микрорайона Серебрянка испытывают некоторые неудобства, зимой энергетиков можно будет вспомнить с благодарностью. За окном уже сентябрь, хотя, по прогнозам синоптиков, как минимум до октября предпосылок для включения отопления не будет. Андрей Жишко:

Начало октября уже идет подключение первой группы потребителей: детские сады, школы, больницы. Есть еще пару недель для того, чтобы порешать вопросы, собрать рабочую зимнюю схему, но самое главное, что с понедельника можно подвести черту – ремонтная компания, связанная с испытаниями сетей, будет завершена.

В обязательном порядке проверено все оборудование: насосы, компрессоры и генераторы. Тепловые хозяйства запаслись сырьем, чтобы отопительная компания в столице стартовала без задержек, а у минчан в квартирах и домах было тепло, и из крана текла горячая вода. Андрей Жишко:

Мы последнее время успешно используем газ – ограничений нет. Мазутное хозяйство – это резервное топливо. Последнее, если брать 5-8 лет, то практически мы мазут не сжигаем.