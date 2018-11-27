Директор витебской турфирмы завладела средствами не менее чем 12 клиентов

Новости Беларуси. Директор и учредитель ООО «Лакоста Тур» подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает УСК по Витебской области, 29-летняя женщина с февраля по октябрь 2018 года под предлогом оказания туристических услуг взяла деньги у 12 витеблян, после чего предоставила им фиктивные документы.

Потерпевшие узнали о мошеннических действиях в отношении них, когда ещё находились в Витебске или уже были за пределами РБ. Им всем пришлось изменить свои планы и вернуться домой. В настоящее время ущерб оценивается на сумму более 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Граждане, которые пострадали от деятельности директора «Лакоста Тур», могут обратиться по телефону + 37533 399-80-44. Расследование продолжается.

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