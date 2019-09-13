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12 тысяч военных, 950 единиц техники и 70 самолётов задействованы в белорусско-российских учениях «Щит Союза»

13 сентября 2019 08:08
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Новости Беларуси. 13 сентября началось совместное оперативное учение вооруженных сил Беларуси и России «Щит Союза – 2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

12 тысяч военных, 950 единиц техники и 70 самолётов задействованы в белорусско-российских учениях «Щит Союза»-1

На первом этапе на полигоне Мулино в Нижегородской области трое суток будут решаться задачи, в ходе которых органы управления завершат планирование применения войск.

В учении задействованы 12 тысяч военнослужащих (треть из них – белорусские), порядка 950 единиц боевой техники и 70 самолётов и вертолётов.

12 тысяч военных, 950 единиц техники и 70 самолётов задействованы в белорусско-российских учениях «Щит Союза»-4

Олег Белоконев, руководитель учения, начальник генштаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:
Органы управления завершат планирование с применением войск. Соединения воинской части практически будут отрабатывать вопросы по недопущению дестабилизации обстановки в назначенных зонах ответственности, борьбы с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями. Также выполнение практических мероприятий в ходе нанесения противником массированных ракетно-авиационных ударов.

12 тысяч военных, 950 единиц техники и 70 самолётов задействованы в белорусско-российских учениях «Щит Союза»-7

Учению предшествовала серьезная подготовка. Завершена перегруппировка войск белорусской части. На территории России теперь не только наши военнослужащие, но и более 30 танков, 80 броневиков, около 50 реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, а также порядка 15 самолетов и вертолетов.

# Военные учения # общество # Олег Белоконев # Фотофакт

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