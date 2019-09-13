12 тысяч военных, 950 единиц техники и 70 самолётов задействованы в белорусско-российских учениях «Щит Союза»

Новости Беларуси. 13 сентября началось совместное оперативное учение вооруженных сил Беларуси и России «Щит Союза – 2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На первом этапе на полигоне Мулино в Нижегородской области трое суток будут решаться задачи, в ходе которых органы управления завершат планирование применения войск.

В учении задействованы 12 тысяч военнослужащих (треть из них – белорусские), порядка 950 единиц боевой техники и 70 самолётов и вертолётов.