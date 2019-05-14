Как понять: хорошие отзывы о турфирме – фейк или нет? Минчанка заплатила за путёвку, но осталась без отдыха

Долгожданный отпуск для Людмилы закончился, так и не начавшись. Женщина вместе с друзьями запланировала отдых в Египте, они заранее выбрали тур и оплатили путёвки – 12,5 тысяч рублей. Ровно за неделю до вояжа отдыхающие позвонили в отель и остались в шоке от услышанного!

Людмила Мазовка:

Я люблю путешествовать, я написала в отель и попросила номер на 2-ом этаже для своего удобства. Из отеля мне пришёл ответ, что: «Ваше бронирование аннулировано, все вопросы к фирме, в которой заключали договор».

Людмила тотчас набрала номер директора. Тот пообещал бросить все дела и разобраться в коллизии. Но шли дни, недели, а вопрос так и висел в воздухе. Людмила дозвонилась фирме-посреднику и была ошарашена ответом: компания ни рубля не заплатила за бронь. Людмила Мазовка:

На что мне ответили в этой фирме, что, да, первый платёж был произведён, но вторая часть денег не поступила, поэтому этой фирме были выставлены штрафные санкции и бронирование, естественно, отменено. В турфирме отметили: это уже не первый случай, когда несчастных клиентов кидают на деньги.

Алина Садовская, директор туристического агентства:

Были такие. Он не оплатил, допустим, полностью поездку, писал гарантийное письмо. Там больше 1 000 долларов была поездка, стоила. По ней он не рассчитался. Раньше, эта фирма, в принципе, давно, насколько я знаю, там, вроде, другой директор. Там было всё очень ровно, всё хорошо. Людмила поехала в турфирму, чтобы забрать потраченное. Директор сначала уверял: все негативные отзывы – ни что иное, как происки конкурентов. Но наученная горьким опытом пострадавшая и слышать ничего не желала!

Людмила Мазовка:

На что он ответил: вот прямо завтра он не может снять денег, потому что ему должны, начал предлагать услуги каких-то помощников, которые за 25 процентов от общей суммы выбьют эти деньги с этой фирмы за один день. Решили, чего это мы будем платить какому-то дяде, что здесь не совсем, наверное, этот товарищ дружит с законом. Так и не получив вразумительного ответа, Людмила вместе друзьями написали заявление в милицию. Но после изучения материалов дела получила от правоохранителей отказ. Со слов других клиентов, компания выплатила часть долга, но в избирательном порядке. Женщина в список счастливчиков не попала. Людмила Мазовка:

Потом я уезжаю за пределы Беларуси и он частями начинает двум парам возвращать какие-то части денег. Откуда эти деньги, я не знаю.

Ольга Малиновская:

Нам он деньги вернул, тремя частями, благодаря моему мужу. К нему ездил и брал даже выходные на работе и сидел там, таким образом он вернул, чтобы он от него отвязался. Кто менее настойчивый был, того он решил бросить. Рассерженная героиня уже обратилась за помощью к юристам. Адвокаты уверяют: повторное заявление о расторжении договора – единственное спасение! Людмила Мазовка:

Владислав принял его без вопросов, но сказал: «Я вам сейчас ничего не верну, у меня суд в конце апреля, подавайте хоть в милицию, ещё раз, вы ж туда пошли, а хотите – чуть ли не в ООН».

Александр Костюкевич, юрист:

Организация должна, по закону о защите прав потребителей, в течение 7 дней вам вернуть деньги. Если она этого не делает, согласно требованиям закона, будет начисляться пеня в размере 1 процента от стоимости услуг – это очень большая сумма. Грубо говоря, за три месяца – это 90 процентов, стоимость тура увеличивается в два раза. Кто ответит за испорченный отпуск и когда заплатят неустойку?! Эти вопросы съёмочная группа попробовала в лоб задать тому самому директору.

Владислав Булда, директор турфирмы:

Нами был забронирован тур, предоплачен, безосновательно аннулирован компанией ввиду возникших юридических трений по туру, который был им неверно забронирован. Но это другой вопрос. Туристы отказались от альтернативы, они написали заявление на возврат денежных средств. Денежные средства, полученные в качестве возврата, они делят поровну. Но она отказалась от этих денежных средств в пользу Вадима, своего знакомого, и сказала, что с меня будет через суд полностью взыскивать всю сумму по договору. Юристы отмечают: первое, на что нужно обратить внимание, выбирая турфирму – номер госрегистрации и дату основания. Чем дольше компания на рынке, тем больше шансов съездить в отпуск и вернуться домой. Правило номер два: внимательно изучать отзывы в Интернете! И если вместо конструктивной критики там лишь хвалебные оды, это – повод насторожиться.

Отзывы:

Такого мы раньше ни в одном турагентстве не встречали! Будем рекомендовать вашу компанию всем знакомым. Спасибо за отдых! Александр Костюкевич:

С данной компанией тоже непонятно. Она создана, согласно реестру, в 2017 году, но отзывы идут и в 2015 и в 2016 году. Тоже возникает вопрос, кто в 2015 году и в 2016 году оказывал услуги, какая компания, почему эти отзывы есть. Юристы, изучив предоставленные материалы, нашли ещё несколько нестыковок: во-первых, у турфирмы нет сертификата, во-вторых, компаний с таким названием в госреестре попросту нет! Владислав Булда:

Этот вопрос нужно задать сотрудникам министерства спорта и туризма, потому что мы ежегодно предоставляем отчёты в Белстат по туристическим услугам оказанным, где полностью прописывается, мы есть в официально зарегистрированном, мы в ЕГР есть, мы зарегистрированы в Мингорисполкоме, мы официально работаем, как юрлицо.