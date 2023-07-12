«Они не хотят отдавать страну змагарам». Представитель «Белой Руси» назвал одну из причин вступления людей в партию

Политический апгрейд или традиция народовластия? Перспективы партийного строительства в Беларуси обсуждает современная молодежь. Нужны ли парламентские дебаты во время электоральной кампании? В проекте « Да!Но... » с Евгением Пустовым объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Есть партия, уже люди хотят туда вступать, делать это осознанно, значит, они понимают, что есть устав, есть определенные правила, рамки. И самое главное, что партия, это же тоже не для всех, ты осознанно туда вступаешь, никто не заставляет тебя туда насильно вступать. Ну, может быть, раньше такие случаи были, но сейчас такое добровольно. Как звучит гордо: я член партии! Однако если ты в этой партии не можешь продвинуть себя...

Евгений Пустовой, СТВ:

Я белорус – звучит еще лучше.

Никита Рачиловский:

Это безусловно. Но если ты состоишь в партии, понимаешь, что ты и твои ребята не могут продвинуться, ты здесь просто лоббируешь интереса лидера, и ты не станешь молодым лидером среди этой партии, то смысл этой партии абсолютно нулевой. Было правильно сказано, если создаем партию, но у каждой партии должно быть свое направление. Все мы поддерживаем государственный строй, поддерживаем политику Президента.

Евгений Пустовой:

Так какими должны быть партии?

Никита Рачиловский:

Они сами выбирают направление. Коммунистическое, либеральное, демократическое. Вот если они уже выбрали...

Евгений Пустовой:

Хорошо, направление есть. А есть понимание и видимость этих партий, работа этих партий?