«Единственное решение конфликта – дипломатический путь». Немецкий политик о войне, Лукашенко и исторической правде

Наш человек. Минск посетил немецкий политик, выступающий против европейской агрессии в отношении Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Германии Гуннар Линдеманн один из немногих, кто открыто выражает свое мнение, в корне не совпадающее с позицией официального Берлина и в целом Евросоюза. Наш корреспондент Константин Герцев встретился в Хатыни с человеком, который не боится исторической правды. Взгляд со стороны.

Гуннар Линдеманн – политик, член палаты Берлина от ультраправой партии «Альтернатива для Германии». Широкую известность приобрел после посещения Донбасса и Крыма в составе России. Открыто выступает против европейской поддержки киевского режима. Считает, что сотрудничество с Минском и Москвой – гарант безопасности в восточном регионе. «Друзья должны общаться не только в хорошие времена» Константин Герцев, корреспондент:

Господин Линдеманн, рады приветствовать вас на белорусской земле, может, приоткроете завесу тайны, какая цель вашего визита?

Гуннар Линдеманн, член палаты депутатов Берлина (Германия):

Дело в том, что у моего округа в Берлине Марцан-Хеллерсдорф есть партнерство с Октябрьским районом Минска. И в нынешней ситуации, когда с политической точки зрения такие контакты не очень приветствуются, я считаю, что необходимо их поддерживать, поэтому приехал в Беларусь. Друзья должны общаться не только в хорошие времена, ведь настоящие друзья познаются именно тогда, когда имеются проблемные ситуации, когда они общаются в проблемные времена. Константин Герцев:

За последние годы тема сохранения исторической памяти для каждого белоруса имеет очень большое значение. И мемориальный комплекс, где мы сейчас с вами находимся, тому яркое подтверждение. Что вы вообще знаете об этом мемориальном комплексе, о той трагедии, которая произошла здесь в годы Великой Отечественной войны?

Гуннар Линдеманн:

Да, это действительно очень жуткая трагедия, что столько людей были убиты без какого либо повода. И у нас в Европе имеется такая проблема, что многие об этом забывают. И у нас в Европе имеется жуткая война, мы говорим про войну в Украине, когда без какого-либо смысла гибнет множество молодых людей. Мы должны помнить, что такие трагедии можно предотвратить явно не оружием и его поставками, а решение должно быть достигнуто дипломатическим путем. Почему война в Украине невыгодна ФРГ? Три причины Константин Герцев:

Уже более 500 дней на востоке Украины проходят полномасштабные боевые действия, в том числе и Германия поставила сотни единиц техники. Складывается впечатление, что никто и не заинтересован, чтобы эта война сбавляла обороты. А что думают обычные немецкие граждане касаемо боевых действий в Украине? Гуннар Линдеманн:

Война началась не в 2022 году, а еще раньше, с переворотом на Майдане. Нынешний конфликт начался в первую очередь потому, что Минские соглашения не выполнялись в первую очередь украинской стороной. Необходимо сказать, что мы как оппозиция выступаем за перемирие по ряду причин. Первая причина заключается в том, что эта война требует больших затрат из немецкого бюджета. Так как мы поставляем Украине оружие, которые приходится оплачивать деньгами налогоплательщиков. При этом, например, США, которые также поставляют оружие, получают деньги в обмен на оружие. В итоге получается, поскольку мы (это вторая причина) финансируем за деньги Евросоюза бюджет Украины, то мы своими деньгами оплачиваем американское оружие для Украины. Третья причина – это то, что у нас в Германии имеется огромное количество (более 1 миллиона человек) беженцев из Украины, которые также требуют больших расходов немецкого бюджета, а это деньги, которые можно было потратить на инфраструктуру, медицину, образование. Им уже надоело слушать требования Зеленского. Вот недавно он затребовал еще и самолеты. И я в разговорах с гражданами, в письмах, которые они мне присылают, читаю постоянно, что они требуют, чтобы эта война поскорее прекратилась, потому что она уже всем надоела. «Уже имя это слышать не могут». Что думают немцы о Зеленском?

Константин Герцев:

В ходе нашей беседы очень часто вспоминали президента Украины господина Зеленского. Как к нему как к персоне сегодня относятся в Германии политики, вы и обычные немцы? Гуннар Линдеманн:

Представили правительства прямо боготворят Зеленского, обожают его, встречаются с ним, но если говорить об обычных гражданах Германии, то им Зеленский уже надоел, они уже имя это слышать не могут. Потому что он постоянно клянчит деньги и просто всем уже надоел в Германии. Константин Герцев:

Наш президент Александр Лукашенко продолжает верить в то, что этот конфликт можно еще решить мирным путем, путем дипломатии. Что вы думаете на этот счет? Пойдет ли правительство Германии на мирные переговоры и смогут ли политики Европы усадить президента Украины господина Зеленского за этот стол?

Гуннар Линдеманн:

Что касается немецкого правительства, то я тут отношусь немного скептически, поскольку Анналена Бербок на посту министра иностранных дел вела очень агрессивную риторику, надо было сразу требовать мирных переговоров. Но тут еще такой факт, что настоящими кукловодами являются американцы. То есть Зеленский, по сути, актер. Он всегда был актером и им остается, он делает то, что ему говорят американцы. А в Америке скоро будут выборы, и если Байден уже не будет американским президентом, то иссякнет и поддержка американцев для Украины. Что касается Германии, то у нас через два года также будут выборы. И мы сейчас по опросам общественного мнения видим, что у правительственных партий уже нет большинства. В целом я считаю, что Лукашенко прав, что единственное решение конфликта – дипломатический путь. И мы как оппозиция будем придерживаться того же мнения и стараться помочь работе в этом направлении. Что будет с украинскими беженцами после окончания войны? Константин Герцев:

Мы знаем с вами, что более 12 миллионов украинцев сегодня имеют статус беженцев и абсолютное большинство сегодня находится в странах Европейского союза. Как вы думаете, захотят ли они возвращаться в уничтоженную фактически Украину с разрушенной экономикой? Гуннар Линдеманн:

Что касается этого вопроса, Германия разделена, потому что левые немцы хотят оставить в Германии всех беженцев, не только из Украины. Мы же в оппозиции против этого, потому что мы считаем, что если человек спасается от войны, политического преследования, то он в Германии всегда будет желанным гостем. Но если будет достигнут мир, то нет оснований для того, чтобы этот человек здесь находился. Возьмем не просто украинских беженцев, а из Афганистана, Пакистана, Сирии или других мест. Они могут приехать в Германию и сказать: я хочу в Германию, потому что я хочу лучше жить. Желание лучшей жизни это не повод давать им убежище, поэтому, когда прекратится война, им, на наш взгляд, надо будет вернуться и помогать в восстановлении. «Белорусы отработали быстро». Как встретили гостя на границе? Константин Герцев:

Я так понимаю, добирались на автомобиле, как вообще прошла дорога, не мучили ли белорусские пограничники? Все-таки говорят, что мы теперь по разные стороны баррикад. Гуннар Линдеманн:

Белорусские пограничники все нормально сделали, на меня потратили буквально пять минут. Я быстренько показал свой паспорт, просканировали мой багаж. Белорусы отработали быстро, и мы не имели никаких проблем.

Быть ли сотрудничеству Германии и Беларуси? Константин Герцев:

Если мы вернемся к белорусско-германскому взаимоотношению, понятно, что сейчас мы находимся под санкциями со стороны западных стран, в том числе Германии. Но до этого мы прекрасно жили и сотрудничали. Те сферы, где у нас был многомиллионный товарооборот, можно исчислять десятками. Как вы думаете, когда мы наконец-то вернемся к тому, что сотрудничеству Германии и Беларуси быть?

Гуннар Линдеманн:

Да, обычные немцы, и бизнесмены в том числе, тоже хотят скорейшего окончания санкций и возобновления нормальной торговли, потому что если мы возьмем, например, фермеров, мы поставляли большое количество сельскохозяйственной продукции в Россию, и это не повредило России, потому что она нашла повод обойти эти санкции, то есть получить товары из других мест. Сейчас мы видим, что эти санкции не возымели никакого эффекта, мы теряем деньги, рабочие места. Наши бизнесмены вздыхают от потерь, и мы хотим скорейшего возобновления торговли и нормальных отношений между странами. «Нахожусь в Беларуси и чувствую себя в полной безопасности» Константин Герцев:

Господин Линдеманн, спасибо большое за искреннюю беседу, возник такой вопрос: вы не боитесь за свое возвращение в Германию и за те последствия, которые могут быть после этой беседы?