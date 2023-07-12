«Вторая уходит в тень». Как работают политические партии в США?

Политический апгрейд или традиция народовластия? Перспективы партийного строительства в Беларуси обсуждает современная молодежь. Нужны ли парламентские дебаты во время электоральной кампании? В проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Евгений Пустовой, СТВ:

А давайте посмотрим другой пример. Оплот западной модели демократии – США. Две партии между собой ведут борьбу, создают картинку и видимость демократии. Мы знаем, что там управляет финансовый олигархат. Сегодня на стендап-шоу Байден, завтра Трамп. Просто меняют их и все, а интересы определенной кучки – олигархата или элит. Две партии. Там так создана политическая система, чтобы ты встраивался в эту систему – любой лидер, любой способный молодой человек. Либо республиканец, либо демократ. Другого не дано. Почему они не дали, как вы думаете, многообразию партий разрешение? Наверное, чтобы легче контролировать?