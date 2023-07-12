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«Вторая уходит в тень». Как работают политические партии в США?

12 июля 2023 18:01
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Политический апгрейд или традиция народовластия? Перспективы партийного строительства в Беларуси обсуждает современная молодежь. Нужны ли парламентские дебаты во время электоральной кампании? В проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Евгений Пустовой, СТВ:
А давайте посмотрим другой пример. Оплот западной модели демократии – США. Две партии между собой ведут борьбу, создают картинку и видимость демократии. Мы знаем, что там управляет финансовый олигархат. Сегодня на стендап-шоу Байден, завтра Трамп. Просто меняют их и все, а интересы определенной кучки – олигархата или элит. Две партии. Там так создана политическая система, чтобы ты встраивался в эту систему – любой лидер, любой способный молодой человек. Либо республиканец, либо демократ. Другого не дано. Почему они не дали, как вы думаете, многообразию партий разрешение? Наверное, чтобы легче контролировать?

«Вторая уходит в тень». Как работают политические партии в США?-1

Евгений Нищименко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Они упросили в каком-то смысле свою политическую систему. Суть их работы заключается в том, что когда одна партия получает власть, грубо говоря, вторая уходит в тень и ищет всячески точечно, где пробелы допускаются предыдущей.

Евгений Пустовой:
Все понятно. Хороший и злой полицейский, да?

Евгений Нищименко:
В каком-то смысле так и есть. Они упростили политическую систему.

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# Международная политика # общество # Евгений Пустовой # Евгений Нищименко # Фотофакт

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