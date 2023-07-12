Евгений Нищименко: партии созданы, чтобы через них доносить идеологию и при этом приносить пользу обществу

Евгений Нищименко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Не забывайте, что у нас относительно молодое государство, независимости всего 30 лет. И вот, кстати, несколько месяцев назад, может, кто-то упустил этот момент, мы вступили на шаг, очень серьезный шаг. Мы приняли закон об основах гражданского общества. На минуточку, далеко не во всех странах мира, даже скорее как исключение, есть, где на законодательном уровне закрепили, что такое гражданское общество и какие элементы есть. И партия, это был серьезный шаг, является элементом гражданского общества, когда граждане через какие-то свои идеологические взгляды могут вступать. И как они видят процесс государственного строительства, приносить какие-то свои изменения и пользу. Да, разумеется, тут подчеркнули, что у нас цель общая – это развитие нашего государства, нашей любимой республики Беларусь. Мы все с вами разные. Кто-то из вас придерживается социалистических взглядов, кто-то либеральных, кто-то консервативных.

И для этого и созданы партии: чтобы через них доносить вот эту идеологию и при этом приносить пользу обществу. Несмотря на то, что мы все здесь разные, у нас цель одна. Сейчас у нас только четыре партии перерегистрируют. Но процесс еще только начался, и вот то, что мы приняли такой закон, и то, что партии включились в это, не надо тут уже думать, что у нас конец будет какой-то печальный, или то, что у нас только четыре партии. Нет. Как раз таки это хороший показатель. Четыре партии – это уже конкуренция. Значит, ни одна из партий – «Белая Русь», коммунисты – не могут расслабиться, потому что они понимают, если сейчас они расслабятся или как-то уйдут в тень, то все, они потеряют возможность влиять.

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