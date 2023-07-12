Что собой представляет партия? Мнение представителей Молодёжного парламента

Политический апгрейд или традиция народовластия? Перспективы партийного строительства в Беларуси обсуждает современная молодежь. Нужны ли парламентские дебаты во время электоральной кампании? В проекте « Да!Но... » с Евгением Пустовым объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Сергей Милевский, студент Белорусского государственного университета:

Но партия – это не представительство народа. Партия – это представительство членов, которые вступили в нее, а значит малой части этого народа. И более того, сама партия внутри самой себя есть лишь представление верхушек этой партии. Тем самым партия никак не представляет народ и не является демократическим институтом.

Станислав Семенов, председатель комиссии по региональной политике и взаимодействую с органами местного самоуправления Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Коллега, гражданское общество созрело. Есть много разных мнений, что нам нужно партийное строительство. Если взять, допустим, «Белую Русь». Мне еще с общественного объединения понравилось, что у них есть общественная приемная. Если они в таком же русле пойдут дальше...

Евгений Пустовой, СТВ:

Сколько проблем решила общественная приемная «Белой Руси»?



Станислав Семенов:

Много. Жизнеобеспечения населения.



Евгений Пустовой:

А конкретику можно?