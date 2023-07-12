Что собой представляет партия? Мнение представителей Молодёжного парламента
Политический апгрейд или традиция народовластия? Перспективы партийного строительства в Беларуси обсуждает современная молодежь. Нужны ли парламентские дебаты во время электоральной кампании? В проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Сергей Милевский, студент Белорусского государственного университета:
Но партия – это не представительство народа. Партия – это представительство членов, которые вступили в нее, а значит малой части этого народа. И более того, сама партия внутри самой себя есть лишь представление верхушек этой партии. Тем самым партия никак не представляет народ и не является демократическим институтом.
Станислав Семенов, председатель комиссии по региональной политике и взаимодействую с органами местного самоуправления Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Коллега, гражданское общество созрело. Есть много разных мнений, что нам нужно партийное строительство. Если взять, допустим, «Белую Русь». Мне еще с общественного объединения понравилось, что у них есть общественная приемная. Если они в таком же русле пойдут дальше...
Евгений Пустовой, СТВ:
Сколько проблем решила общественная приемная «Белой Руси»?
Станислав Семенов:
Много. Жизнеобеспечения населения.
Евгений Пустовой:
А конкретику можно?
Станислав Семенов:
Привлечение туда высокопоставленных лиц, к которым люди обращаются.
Евгений Пустовой:
Давайте вспомним историю «Белой Руси». Это сначала было общественное объединение. Общественное объединение, как называли в народе, учителей, а сейчас стало партией элит. Не наступим ли мы на те же грабли, на которые наступила Компартия?
Станислав Семенов:
Ну, она изначально выбрала путь жизнеобеспечения населения, поставив это на первое место. И помогая не только своим членам, а видя все гражданское общество.
Евгений Пустовой:
Закрывают шляхетные усадьбы? В чем еще помогаете?
Станислав Семенов:
Жизнеобеспечение населения – это не закрытие агроусадьбы, это когда бабушка знает, что есть, допустим, Коля, и видит по телевизору, что сейчас гремит там партия «Белая Русь», и обращается к нему, помоги мне там, у меня труба течет и все остальное.
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