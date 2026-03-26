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Глава ЦИК Кыргызстана прибыл с официальным визитом в Беларусь

26 марта 2026 13:37
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Беларусь и Кыргызстан укрепляют сотрудничество в сфере совершенствования избирательных процессов. В Минск прибыл председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Кыргызстана Тынчтык Шайназаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава ЦИК Кыргызстана прибыл с официальным визитом в Беларусь-2

Визит начался со знакового церемониала. Прежде чем приступить к обсуждению рабочих вопросов, глава кыргызской делегации возложил корзину с цветами к монументу Победы, почтив память героев, павших в годы Великой Отечественной войны. 

В ходе визита Тынчтык Шайназаров ознакомится с тем, как в Беларуси реализуются образовательные программы для организаторов выборов и молодежи, направленные на повышение электоральной активности в обществе.

Переговоры министров обороны Беларуси и Кыргызстана прошли в Минске. Читайте здесь. 

# Беларусь-Кыргызстан # Международная политика # Международное сотрудничество

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