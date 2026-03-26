Глава ЦИК Кыргызстана прибыл с официальным визитом в Беларусь

Беларусь и Кыргызстан укрепляют сотрудничество в сфере совершенствования избирательных процессов. В Минск прибыл председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Кыргызстана Тынчтык Шайназаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визит начался со знакового церемониала. Прежде чем приступить к обсуждению рабочих вопросов, глава кыргызской делегации возложил корзину с цветами к монументу Победы, почтив память героев, павших в годы Великой Отечественной войны.

В ходе визита Тынчтык Шайназаров ознакомится с тем, как в Беларуси реализуются образовательные программы для организаторов выборов и молодежи, направленные на повышение электоральной активности в обществе.