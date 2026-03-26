Конфликт на Ближнем Востоке и санкционная политика обрушили сельское хозяйство ЕС. Фермеры Эстонии и Германии уже заявили, что не могут приступить к посевным работам. Причина – отсутствие критически важных азотных удобрений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 70 % ингредиентов для их производства обеспечивают государства Ближнего Востока, а через заблокированный из-за конфликта Ормузский пролив экспортировалось почти 40 процентов удобрений.
Подорванная войной цепочка поставок больно ударила по сельхозпроизводителям. Прогнозируется критическое падение урожайности, дефицит продуктов и, как следствие, стремительный рост цен на них. Впрочем, ЕС оказался жертвой своей же политики санкций, отказавшись от удобрений из Беларуси. Критическую для Европы ситуацию могло бы спасти простое решение – снятие пошлин на наш калий, как это уже сделали США. Но Евросоюз предпочитает наблюдать над разорением своих же фермеров и терпеть экономические убытки, лишь бы не признавать ошибочность санкций.