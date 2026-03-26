Фермеры Эстонии и Германии не могут приступить к посевной из-за отсутствия азотных удобрений

Конфликт на Ближнем Востоке и санкционная политика обрушили сельское хозяйство ЕС. Фермеры Эстонии и Германии уже заявили, что не могут приступить к посевным работам. Причина – отсутствие критически важных азотных удобрений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 70 % ингредиентов для их производства обеспечивают государства Ближнего Востока, а через заблокированный из-за конфликта Ормузский пролив экспортировалось почти 40 процентов удобрений.