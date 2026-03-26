Утром и вечером – врач назвала точное время, в которое клещи наиболее активны

Алина Трус, корреспондент:

Как только потеплело и пригрело солнце, клещи вышли на охоту. После зимы они особенно агрессивны и активны. Случаи укусов уже зафиксированы в нескольких областях страны.

Лидируют Брестчина и Гродненщина. В остальных регионах пока отмечают единичные случаи. Всего около 40 обращений за медицинской помощью, но пик сезона клещей еще впереди. Как правило, он приходится на июнь.