Прямой эфир

Утром и вечером – врач назвала точное время, в которое клещи наиболее активны

26 марта 2026 13:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Утром и вечером – врач назвала точное время, в которое клещи наиболее активны-1

Алина Трус, корреспондент:
Как только потеплело и пригрело солнце, клещи вышли на охоту. После зимы они особенно агрессивны и активны. Случаи укусов уже зафиксированы в нескольких областях страны. 

Лидируют Брестчина и Гродненщина. В остальных регионах пока отмечают единичные случаи. Всего около 40 обращений за медицинской помощью, но пик сезона клещей еще впереди. Как правило, он приходится на июнь. 

Утром и вечером – врач назвала точное время, в которое клещи наиболее активны-3

Анастасия Горбачева, врач-эпидемиолог Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Наибольшую активность клещи проявляют в утренние и вечерние часы. Это с 8 до 11 утра и с 5 до 8 вечера. Их активность начинается при температуре от 5 градусов, достигая пика в диапазоне от 10 до 25 градусов. Но жара выше 35 градусов, прямые солнечные лучи и сухой воздух снижают их активность, делая пасмурную, теплую и влажную погоду идеальной для членистоногих. 

Кровопийцы нередко становятся переносчиками опасных инфекций. Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала 15 заболеваний, 7 из них – патогенные. 

Подробности в видео

# Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске состоялось торжественное открытие республиканского проекта «Молодежная столица»
26 марта 2026 11:13

В Минске состоялось торжественное открытие республиканского проекта «Молодежная столица»

На Лепельском полигоне проходит тактико-специальное учение 120-й отдельной механизированной бригады
26 марта 2026 11:03

На Лепельском полигоне проходит тактико-специальное учение 120-й отдельной механизированной бригады

Верят ли белорусы в инопланетян? Провели опрос
26 марта 2026 10:44

Верят ли белорусы в инопланетян? Провели опрос