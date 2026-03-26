Сборная Беларуси по футболу сыграет товарищеский матч с Кипром

В 20:00 сборная Беларуси по футболу проведет первый контрольный матч нового сезона. Наши парни сыграют против команды Кипра на их территории, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктор Гончаренко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Не должно быть особого деления – товарищеский или официальный. Потому что матчей не так много, сейчас мартовская пауза, затем у нас будет в июне еще окно для сборной. И уже после этого будут официальные матчи. Товарищеский – это максимальная отдача. Мы долго смотрели наших игроков. Мы ждали, когда мы соберемся вместе.

После этой встречи белорусские футболисты отправятся в Ереван, где в предстоящее воскресенье проведут спарринг с соперниками из Армении. Оба противостояния можно будет увидеть в эфире телеканала «Спорт-ТВ».