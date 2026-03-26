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Сборная Беларуси по футболу сыграет товарищеский матч с Кипром

26 марта 2026 13:44
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В 20:00 сборная Беларуси по футболу проведет первый контрольный матч нового сезона. Наши парни сыграют против команды Кипра на их территории, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Ранее пути соперников пересекались дважды – оппоненты разделили победы поровну. В мировом рейтинге отечественная дружина на данный момент занимает 99-ю позицию, хозяева находятся на 128-м месте. Отметим, предстоящая дуэль станет дебютной для Виктора Гончаренко у руля нашей сборной.

Виктор Гончаренко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
Не должно быть особого деления товарищеский или официальный. Потому что матчей не так много, сейчас мартовская пауза, затем у нас будет в июне еще окно для сборной. И уже после этого будут официальные матчи. Товарищеский это максимальная отдача. Мы долго смотрели наших игроков. Мы ждали, когда мы соберемся вместе. 

После этой встречи белорусские футболисты отправятся в Ереван, где в предстоящее воскресенье проведут спарринг с соперниками из Армении. Оба противостояния можно будет увидеть в эфире телеканала «Спорт-ТВ».

# Футбол

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