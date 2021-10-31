Белорусская селекция не уступает импортной. В «Можейково» рассказали, почему именно из их свёклы нужно готовить селёдку под шубой

Новости Беларуси. На рабочей поездке Президента в Лиду глава государства потребовал не расслабляться в проведении осенних полевых работ. С борта вертолета недостатки как на ладони. Отсюда ряд нареканий и четкие задачи. В частности – акцентировать внимание на кукурузе, поскольку после заморозков уже нет смысла убирать эту культуру на силос, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Промедление грозит потерей урожая. Как выполняются указания на местах, за что губернаторы могут лишиться постов, и причем тут селедка под шубой к Новому году – репортаж Галины Буро.

Спешат до морозов в хозяйстве «Можейково» – пять тракторов на пашне, из них четыре энергонасыщенных. На этом поле только закончили уборку кукурузы на зерно, как тут же приступили к подъему зяби. Весной на это времени точно не будет.

Валерий Ошмяна, директор сельхозпредприятия «Можейково»:

Задача поставлена серьезная – нам нужно уложиться в срок до 1 ноября. Сложно, тяжело, но будем все организовывать и пытаться эту задачу выполнить. Стимулируем по оплате и работаем в ночную смену.

Не дать замерзнуть в почве и корнеплодам. «Можейково» – единственное в Лидском районе сельхозпредприятие, где занимаются овощами. Сроки уборки до 10 ноября, здесь говорят, вполне по силам. С полусотней гектаров столовой свеклы и двумя комбайнами.

Рассчитывают и стабфонды заложить, и магазины загрузить, и переработчикам продать, а еще выполнить социальные обязательства – обеспечить овощами школы, детсады и больницы Лидского, Ивьевского и Щучинского районов. Что останется – на экспорт. Высокий спрос из России. А еще гарантируют, что селедка под шубой из их свеклы «Прыгажуня» белорусской селекции на Новый год станет коронным блюдом.

Виталий Расюк, главный агроном сельхозпредприятия «Можейково»:

Что касается вкусовых качеств, то сорт белорусской селекции не уступает импортным. Вот, смотрите, какой сорт красивый. Насыщенный цвет, бордовый такой, и вкусовые качества у этого сорта также отличные, очень сладкая свекла.

– Дадите попробовать?

– Чем свекла слаще, тем лучше.

– Ммм, сладкая. Очень даже!

Главное – уборку организовать четко, чтобы не получился винегрет. Хотя можейковская морковь украсит любой салат. Белорусский сорт «Вулкан». Уборка как механическая, так и ручная.

Тереза Малиновская, бригадир участка «Тарново» сельхозпредприятия «Можейково»:

Морковка на этот год неплохая. Мы думали, будет хуже – дожди. Вода стояла ровно борознами. Но выросла, слава богу. Мы стараемся, что от нас зависит, мы сделаем все для благополучия страны.