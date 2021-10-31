«Ездит машина или не ездит – платить всё равно нужно». Как изменится транспортный налог в 2022 году?

Новости Беларуси. 31 октября в Беларуси отмечают День автомобилиста. И тема, которая уже в ближайшее время коснется каждой семьи, у которой есть хотя бы одно транспортное средство, не важно что это – автомобиль, мотоцикл или даже прицеп. С 1 января 2021 года госпошлину при прохождении технического осмотра заменили транспортным налогом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Его раз в год будут платить абсолютно все автовладельцы, вне зависимости от того, пользуется человек железным конем или нет. В 2021 году сумма к оплате небольшая – всего 29 рублей. Но уже в 2022-м будем доплачивать, исходя из массы и пассажировместимости авто. О новой автомобильной пошлине, нюансах с оплатой и тех, кого транспортный налог не коснется вовсе – репортаж Сергея Шуманского.

С боем курантов в Беларуси наступил не только 2021 год, но и появился новый вид налога – транспортный. Он заменил госпошлину при прохождении техосмотра. Если кратко обозначить суть перемен – новый налог раз в год будут платить абсолютно все автовладельцы, вне зависимости от того, пользуется человек своим транспортным средством или нет. С одной стороны, плюсы нововведения все заметили сразу – очереди на техосмотр в начале года выстраивались нешуточные. В сентябре «Белтехосмотр» проинформировал – в 2021-м разрешения на допуск к движению получили в 2,5 раза больше авто, чем за последние 5 лет. Но чуть позже многие автовладельцы осознали и некоторые минусы транспортного налога.

Сергей Шуманский, корреспондент:

По сути получается, что транспортный налог – это налог на имущество. Он привязан непосредственно к факту наличия автомобиля. Ездит машина или не ездит – платить все равно нужно. Причем платить будет собственник. Именно этот нюанс стал настоящим ударом для владельцев автохлама и машин, проданных по доверенности. В конце июня белорусы буквально атаковали регистрационные отделы ГАИ, чтобы снять с учета автохлам или проданные на запчасти машины. До 1 июля это можно было сделать по упрощенной схеме и в дальнейшем не платить налог за воздух.

Александра Косаревская, инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Снятие с учета транспортных средств для утилизации производится по соблюдению одного из следующих условий: первое – это сдача регистрационных знаков либо технического паспорта. Второе условие – это документальное подтверждение того, что транспортное средство сдано в промышленную переработку. И третье условие – это отсутствие в течение трех лет в регистрационных подразделениях информации о том, что данное транспортное средство эксплуатировалось, под этим подразумевается наличие страховки либо отсутствие каких-либо правонарушений.

Чтобы снять с учета автомобиль, проданный по доверенности, придется искать нового хозяина и договариваться с ним о перерегистрации. А для подтверждения угона машины нужно заявление собственника и справка из уголовного дела. Но если вы не успели сделать все выше перечисленное до 1 июля, ждите извещения из налоговой. Как и все, кто не прошел техосмотр до конца 2020-го.

Елена Козырская, начальник инспекции МНС по Фрунзенскому району № 2 Минска:

Уплата транспортного налога за 2021 год имеет свою особенность – не позднее 1 ноября налоговые органы направляют извещения физическим лицам на уплату авансовых платежей в размере одной базовой величины для легковых автомобилей и в размере 20 рублей на остальные транспортные средства. Уплата налога производится не позднее 15 декабря текущего года.

Размер ставки транспортного налога будет зависеть от максимальной разрешенной массы, указанной в техпаспорте и вместимости транспортного средства. Естественно, за каждую единицу транспорта придется платить свой налог. Так, за легковушку с разрешенной массой не более 1,5 тонн ставка транспортного налога составит минимальные 61 рубль, а за автомобиль до 2 тонн уже 102 рубля. Владельцы мотоциклов заплатят 41 рубль, независимо от массы. Все ставки для разных транспортных средств можно найти на сайте Министерства по налогам и сборам.

Елена Козырская:

Доплата налога в остальной сумме будет произведена налоговыми органами в течение следующего года, и не позднее 1 сентября направлены извещения на уплату полной суммы. Уплата же налога за 2021 год должна будет в полном размере произведена не позднее 15 ноября 2022 года.

Тем, кто прошел техосмотр до нового года и оплатил дорожный сбор за допуск к участию в движении на несколько месяцев 2021-го, аванс платить не надо. Собственно, и извещение из налоговой тоже не придет. Оставшуюся сумму транспортного налога такие автовладельцы должны будут оплатить в 2022 году. Елена Козырская:

Поступают вопросы и в отношении уплаченных ранее сумм государственной пошлины, когда физические лица платили не за год, а за два и более лет пошлину, то есть инспекция будет учитывать все эти суммы при расчете транспортного налога и дополнительно предъявлять только за те месяцы, за которые не была уплачена ранее государственная пошлина.

Екатерина Матиевская, начальник отдела информационно-разъяснительной работы инспекции МНС по Фрунзенскому району № 2 Минска:

Если действует допуск, разрешение на участие в дорожном движении в 2021 году, то вам не придет уведомление об уплате сбора, оно придет в 2022 году до 1 сентября, и в этом году ничего платить не надо.

Вместе с тем транспортный налог не будут уплачивать вовсе собственники транспортных средств старше 1991 года выпуска и владельцы электрокаров. Последние пока освобождаются от налога до конца 2025 года. Не получат извещение и хозяева машин, переоборудованных для перевозки инвалидов. Также платить не будут владельцы авто, которые числятся в угоне, и транспортных средств, снятых с учета до 1 июля. Кроме того, на определенные льготы могут претендовать инвалиды, пенсионеры и другие категории лиц. Елена Козырская:

Освобождению подлежат транспортные средства в размере 50 % – это физические лица –участники Великой Отечественной войны, это инвалиды I и II группы, это пенсионеры как возрасту, так и по выслуге. Кроме того, снижается сумма налога на 25 % для инвалидов III группы, вместе с тем имеется особенность – это то, что данная категория лиц должна иметь водительское удостоверение, действующее на сегодняшний момент.

Помимо всех льгот предусмотрено еще и полное освобождение от транспортного налога для людей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Как правило, речь идет о многодетных семьях или лицах, которые не имеют постоянного дохода и при этом ухаживают за больными членами семьи. Такое освобождение предоставляется на основании распоряжения местных советов депутатов. К слову, иностранцы, проживающие в Беларуси с видом на жительство и владеющие автомобилем или мотоциклом, тоже должны платить транспортный налог. Исключение будет лишь в том случае, если машина не зарегистрирована в белорусской ГАИ.

Елена Козырская:

В основном вопросы, которые поступают в налоговые органы, связаны в первую очередь с тем, что у физического лица ранее был автомобиль угнан, не находится в собственности по причине того, что ранее по доверенности передал, продал, либо автомобиль участвовал в ДТП и в дальнейшем утилизирован, но вместе с тем в ГАИ находится информация о регистрации данного средства. Екатерина Матиевская:

Если у кого-то возникла проблема с количеством зарегистрированных автомобилей, то необходимо обратиться в ГАИ, базы ГАИ все время обновляются, и на основании изменений, внесенных в ГАИ, обновится база и налоговая увидит, что у вас либо есть задолженность, либо ее нет.

Чтобы узнать обо всех автомобилях, которые числятся на вас в ГАИ, сумме транспортного налога и возможных переплатах, можно воспользоваться сервисом налоговой «Личный кабинет». Там же при наличии интернет-банкинга можно и оплатить налог. Елена Козырская:

Прогрессивным сегодня является то, что физическое лицо может обратиться в любую налоговую инспекцию, независимо от прописки либо проживания на территории Республики Беларусь. Для открытия необходимо наличие паспорта и личное присутствие. Кроме того, доступ к личному кабинету может быть при наличии электронной цифровой подписи у плательщика.