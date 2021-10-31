Механизатор получает двойную зарплату. Как проходит ускоренная уборка кукурузы в Лидском районе?

Новости Беларуси. На рабочей поездке Президента в Лиду глава государства потребовал не расслабляться в проведении осенних полевых работ. С борта вертолета недостатки как на ладони. Отсюда ряд нареканий и четкие задачи. В частности – акцентировать внимание на кукурузе, поскольку после заморозков уже нет смысла убирать эту культуру на силос, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Промедление грозит потерей урожая. Как выполняются указания на местах, за что губернаторы могут лишиться постов, и причем тут селедка под шубой к Новому году – репортаж Галины Буро.

– Разламывается початок и смотрится на зерно. Если есть черная точка, значит, кукуруза готова к уборке.

– Если ударят морозы, на качестве скажется? Если снег пойдет?

– Снег – да, если снег, то очень скажется. Во-первых, сразу пойдут обломы, потери.

Зима близко. А зерна кукурузы в «Ходоровцах» и «Песковцах» по осени считают. Хозяйства два, директор один, а кукурузы на силос убрали 340 центнеров с гектара. Теперь черед на зерно – урожайность больше 80. Год получился кукурузным. Но мало вырастить – надо вовремя убрать.

Он не волшебник, но в управлении полевым тяжеловесом виртуоз. Лучший в хозяйстве комбайнер на протяжении пяти последних лет – это очевидный талант. Потому и доверили именно Павлу Бразовскому уборку кукурузы. Он заполняет не только бункер, но и семейный бюджет – дома жена в декрете.

Павел Бразовский, комбайнер сельхозпредприятия «Ходоровцы-Агро»:

Зарплата неплохо выходит на кукурузе, нормально. И хорошо сыпет, можно намолотить, урожайность хорошая, высокая кукурузы – где-то до 100 центнеров доходит у нас. Техника главное – правильно отрегулировать комбайн, и все тогда получается нормально. В конце осени на счету каждый погожий день. Сентябрь нарушил планы дождями, ноябрь и вовсе товарищ непредсказуемый. Потому на поле ускоряют темпы – задача поставлена на высшем уровне. Уже убрали больше половины кукурузы на зерно.

Тадеуш Рахатко, директор сельхозпредприятий «Ходоровцы-Агро» и «Песковцы»:

Работаем мы с утра до ночи, чтобы кукуруза не залеживалась, не плесневела, не портилась. Числа до 10-12 уберем кукурузу на зерно. В обоих хозяйствах по одному комбайну на уборке кукурузы. Молотят больше сотни тонн в день. С поля зерно – на сушку.

Галина Буро, корреспондент:

Зерносушилка здесь работает круглосуточно. И если с поля зерно привозят влажностью 36 % – это измеряется специальным прибором – то здесь оно высушивается до 13 %, чтобы в последующем зерно хорошо хранилось. И если кукуруза боится снега, то почва – мороза, а он может нагрянуть нежданно. Потому здесь восемь энергонасыщенных тракторов и глубокорыхлитель заняты подъемом зяби и обработкой почвы. Вот поле после озимой ржи бороздят восьми- и девятикорпусные плуги, чтобы закрыть влагу. Перепашка остатков растений запустит естественный процесс обогащения почвы микроорганизмами. А чтобы ускорить темпы работ, разработали стимулирующую систему оплаты.