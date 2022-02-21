Они изобрели защитный костюм спасателя! И вот в чём его уникальность

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ. Юлия Артюх, СТВ:

Тебе приходилось ездить на тушение пожаров или ты как-то ушел потом в науку? Насколько я знаю, ты являешься, твоя команда, как ты подчеркиваешь, что именно в составе команды вы изобрели защитный костюм спасателя. Или элементы, как правильно?

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Да. Это комплексная работа. Система подготовки на тот период, когда обучался я, была тесно сопряжена. В ходе подготовки так или иначе у нас курсанты вовлечены. Если сейчас есть разделение на профилактический блок и блок службы, то тогда у нас ребята проходили все, так скажем, затрагивали аспекты тушения пожаров на 2-м, 3-м, 4-м курсе, стажировались в учебной части, выезжали точно так же, как работники гарнизонов, на тушение пожаров. А в перспективе после выпуска первичная должность была у меня в Могилеве, инспектор группы лицензированных видов деятельности, далее поступил в магистратуру. Тут уже связал свою жизнь с наукой. Но после выпуска из магистратуры, защиты магистерской диссертации, я остался преподавать. Преподавал на кафедре ликвидации чрезвычайных ситуаций, что также сопряжено с постоянным укреплением навыков, полученных ранее, с практической составляющей, с тем, чтобы учебный процесс никогда не шел в отрыве от практики. Но научная составляющая возобладала. Были предпосылки. Удалось окончить университет с отличием, поэтому грамотные руководители в университете, курирующие в том числе научное направление, подсказали, что можно себя здесь попробовать, что есть перспективы, видят эту перспективу. Я не стал упираться, на самом деле попробовал, мне понравилось. Потом, правильно ты отметила, я познакомился со своим будущим научным руководителем Ольгой Владимировной Ревой, это кандидат химических наук, доцент, достаточно серьезный ученый, которой я бесконечно благодарен и за научную школу, и за школу жизни. Юлия Артюх:

Как родилась идея придумать этот защитный костюм? Костюм же есть.

Александр Лукьянов:

Сама боевая одежда пожарных – это мы можем целую передачу этому посвятить, чтобы я мог рассказать, какие там бывают составляющие части. Юлия Артюх:

Тогда уникальность твоей разработки? Александр Лукьянов:

Тут надо оттолкнуться от того, что сама формулировка задачи о необходимости придания перманентных огнезащитных свойств полиэфирным материалам – задача достаточно многомерная, сложная, но тем не менее, как доказало наше научное исследование, – реализуемое. Прежде, чем защищать диссертацию, проводились исследования, была сформирована команда под руководством моего руководителя, консультантов, ведущих ученых в этом направлении Белорусского государственного университета НИИ физико-химических проблем. Так вот в этой научной школе мы нашли те принципы и подходы, и я был частью ее, занялся участком работ по созданию условий для перманентной защиты полиэфирных материалов, а это материалы, которые присутствуют везде. Мы на них сейчас с вами и сидим, кстати. Поэтому очень много пожаров, которые происходят попаданием низкокалорийных источников зажигания на поверхность этих материалов, происходит горение, которое приводит и к жертвам. В этой связи задача была достаточно актуальной, и важнейшим толчком, кстати, стало участие в знаковом для БРСМ проекте «100 идей для Беларуси». Республиканский конкурс. Юлия Артюх:

То есть БРСМ в твоей жизни.

Александр Лукьянов:

Он шел рядом всегда. Ненавязчиво так, но помогая. И когда я сначала узнал, что курсанты, офицеры у нас участвуют в этом проекте, было интересно, где-то помогали ребятам еще до того, как свою разработку смогли сформировать, уже защитить, представить в каком-то практическом виде, напитываясь этим. Нравился дух самого конкурса, хотелось принять личное участие в проекте. Мы сформировали команду, научный коллектив, и предложили свою разработку. Поэтому это был отличный опыт. Подстегнул к реализации дальнейшей научной идеи уже на практике. Это был путь долгий, была государственная программа научных исследований по данным направлениям, мы работали со своим руководителем над диссертацией, успешно защитили ее в 2018 году. Юлия Артюх:

Ты уже говоришь о кандидатской. Александр Лукьянов:

Да, кандидат технических наук. Юлия Артюх:

То есть ты закончил магистратуру, потом аспирантура, продолжение научной деятельности, защита кандидатской. Александр Лукьянов:

Это классическая цепочка научная.