«Лукашенко преподнёс большой подарок молодёжи к Новому году». И вот почему
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ.
Юлия Артюх, СТВ:
Новый год и новые планы. Какие новые направления рассматривает БРСМ в развитии той же молодежной политики, в каких-то движениях, проекты? Кстати говоря, указом Президента обозначена поддержка для молодежи.
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Да, совершенно верно, более того Президент, по сути, преподнес большой подарок молодежи к Новому году в виде реализации и поддержки системы грантов, конкурса по поддержке молодежных инициатив. Тот конкурс, который был объявлен, запущен, успешно мы сформировали порядка 500 заявок от различных регионов нашей страны с различными темами: от патриотического воспитания до развития социальной инфраструктуры. Они нашли поддержку. Глава государства подписал соответствующий указ. Теперь мы можем провести процедуру финансирования этих инициатив. Это говорит о том, что государство нуждается, видит и поддерживает молодежные инициативы. И молодежь должна этот сигнал почувствовать, принять. Но нам как организации необходимо не остановиться на механическом процессе сбора заявок и распределения средств в соответствии с этими заявками. Необходимо смотреть шире, ведь заявок гораздо больше, нежели предусмотренного финансирования. А те ребята, которые подали заявки, ведь тоже патриоты, которые инициативны, которые умеют сформулировать свою мысль, идею, положить на бумагу. Я убежден, с нашей помощью они могут ее реализовать.
Надо соединить этих ребят с нашей организацией, с органами исполнительной власти, чтобы поддержать их, ведь не всегда нужны материальные затраты. Необходим где-то и административный ресурс, который у нас есть, подключить – ребята будут благодарны на всю жизнь органам государственной власти, БРСМ. Мне кажется, справедливо отмечать это как систему малых президентских грантов. Без мудрой воли нашего Президента такого мероприятия бы не состоялось. Мы лишь винтик, которому доверили реализацию этой важной задачи. И мы должны закрутить этот винтик. Поэтому думаю, что с февраля начнем финансирование, вырабатываем сейчас совместно с Минфином и Министерством образования соответствующую процедуру, чтобы система была понятна, прозрачна, подконтрольна, мы могли видеть и осязать материальный результат, через десятилетия гордиться тем, что данная детская площадка реализована при поддержке системы малых президентских грантов.
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