«Лукашенко преподнёс большой подарок молодёжи к Новому году». И вот почему

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Да, совершенно верно, более того Президент, по сути, преподнес большой подарок молодежи к Новому году в виде реализации и поддержки системы грантов, конкурса по поддержке молодежных инициатив. Тот конкурс, который был объявлен, запущен, успешно мы сформировали порядка 500 заявок от различных регионов нашей страны с различными темами: от патриотического воспитания до развития социальной инфраструктуры. Они нашли поддержку. Глава государства подписал соответствующий указ. Теперь мы можем провести процедуру финансирования этих инициатив. Это говорит о том, что государство нуждается, видит и поддерживает молодежные инициативы. И молодежь должна этот сигнал почувствовать, принять. Но нам как организации необходимо не остановиться на механическом процессе сбора заявок и распределения средств в соответствии с этими заявками. Необходимо смотреть шире, ведь заявок гораздо больше, нежели предусмотренного финансирования. А те ребята, которые подали заявки, ведь тоже патриоты, которые инициативны, которые умеют сформулировать свою мысль, идею, положить на бумагу. Я убежден, с нашей помощью они могут ее реализовать.