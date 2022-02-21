Жилет на жакет. Стилист о необычных модных сочетаниях сезона-2022

В гардеробе солнечно. Дизайнеры вдохновились американскими и английскими школьниками и устроили большую перемену. Юбки в клетку, майки как у футбольной команды. Дерзайте и покоряйте весну.

Анна Ботян, стилист:

Смело можно этот тренд внедрять весной, у вас будет прилив юношества, молодости, неважно, сколько вам лет, всегда можно так одеваться. Как одевать такие вещи? Лучше всего с максимально простой обувью в виде грубых ботинок или челси и использовать какие-то головные уборы, кепку или, как у нас на модели, бандану, потому что бандана – это тоже аксессуар весны, смело можно носить на сумочках, как головные уборы, на шее и так далее. Вечеринка в стиле 70-х. Клеш – взрывная волна. Трикотажный и яркий. Такие брючки – находка для высоких и стройных. Идеально садятся на тип фигуры «груша». Учитывайте пропорции и блистайте в лучах диско-шара.

Анна Ботян:

На нашей модели они очень яркие, с принтами, в таком случае выбирайте все остальное максимально однотонное, монохромное, чтобы не перебивать яркость брюк. Брюки-клеш мы можем смело носить с удлиненными жакетами, с объемными свитерами, или худи, или с укороченными жакетами, рубашками твидовыми. Если вы выбираете короткий верх, будет круто сочетаться с брюками клеш. Фигура стремится к идеалу – «песочные часы».

Мини-куртки, топы, жилеты. Держите пресс под контролем, используйте вкусный прием многослойности, миксуйте цвета, будьте на первых ролях. Анна Ботян:

Короткие жилеты, при этом однозначно стоит их необычно носить. Например, на жакет, это смотрится очень интересно, необычно, стильно. Выбирайте 100 % максимально большой размер, у нас модель небольшого размера, но при этом жилет у нее XL размера, в таком случае вы легко ее наденете на любой объемный верх. Необычно, лучше выбрать какого-то яркого оттенка. Сегодня у нас монохромный лук, но при этом голубая жилетка отлично вписывается с голубыми вкраплениями на брюках. Руки в брюки. Держали марку на подиуме карго. Отличная альтернатива приевшимся джинсам. Обилие карманов, замков, резинка внизу. Наследие милитари – выбор смелых и перспективных.