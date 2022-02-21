Ощущение, что человек не может пошевелиться. Что такое сонный паралич и как с ним бороться?

Момент, когда самый страшный кошмар становится реальностью, дыхание замедляется, невозможно двигаться. Что же такое сонный паралич и как с ним бороться?

Ольга Власова, врач-психотерапевт, сомнолог:

Сонный паралич – неожиданное ощущение, которое может настигнуть человека во время пробуждения. Когда у него есть ощущение и невозможность двигаться, он не может пошевелиться, испытывает ощущение нехватки дыхания, и все это дополняется ощущением ужаса и катастрофы, которая на него надвигается. У человека есть два варианта сна в его цикле: медленный сон и быстрый сон. В фазу быстрого сна, либо она еще называется REM-фаза сна. Сон с быстрым движением глаз – это та фаза, в которую нам снятся сны, при этом еще особенностью является то, что полностью блокирована передача нервных импульсов от головного мозга к периферическим мышцам. Помимо ощущения страха и скованности движений, сонный паралич часто сопровождается галлюцинациями.

Диана Высоцкая, студентка БГУ:

Как-то раз я проснулась и поняла, что не могу двигать руками, ногами. Я очень много слышала про сонный паралич, поэтому я сразу же все поняла, поэтому открыла глаза. Так уж вышло, что в темноте я увидела какое-то непонятное существо, у которого были длинные лапы, оно сидело на комоде. Столкнуться с сонным параличом может каждый, но чаще ему подвержена молодежь.

Екатерина Щерба, врач-невролог:

Если рассматривать общую статистику и говорить об изолированном сонном параличе, то частота встречаемости в общей популяции составляет 7,6 %. Если, к примеру, брать студентов, то у студентов частота встречаемости зафиксирована до 28 %. Продолжительность сонного паралича составляет от нескольких секунд до 2 минут. Иногда встречаются случаи сонного паралича свыше 20 минут. Если говорить о диагностике сонного паралича, то здесь нет специфических тестов. Не помогут МРТ и полисомнография. В основе – жалобы самого пациента и его анамнез.

Екатерина Щербо:

Факторами риска, которые приводят либо способствуют возникновению сонного паралича, являются чаще всего стрессовые ситуации, наличие каких-то психиатрических заболеваний, к примеру, тревожное расстройство, панические атаки. Также частая смена часовых поясов может к этому приводить, нерегулярный сон или вообще нарушение сна. Если мы сонный паралич рассматриваем в рамках других состояний, к примеру, тревожное расстройство, панические атаки, то прежде всего нам необходимо корректировать данное состояние. То есть в данной ситуации могут назначаться пациентам антидепрессанты, чтобы лечить их тревогу и тем самым бороться с этими эпизодами сонного паралича. Быть готовым к появлению сонного паралича – это отлично. Но возможно ли обойти встречу с ним стороной? Есть несколько простых способов, которые помогут миновать кошмар наяву.