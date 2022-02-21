Прямой эфир

Леанід Заяц прызначаны на новую пасаду. Цяпер ён каардынатар па дасягненні мэтаў устойлівага развіцця

21 февраля 2022 20:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Намеснік старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі Леанід Заяц прызначаны нацыянальным каардынатарам па дасягненні мэтаў устойлівага развіцця. Аб гэтым паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Леанід Заяц прызначаны на новую пасаду. Цяпер ён каардынатар па дасягненні мэтаў устойлівага развіцця-1

Адпаведны ўказ падпісаў 21 лютага Прэзідэнт Беларусі. Анатоль Ісачанка, які раней займаў пасаду нацыянальнага каардынатара, вызвалены ад гэтай пасады.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Леонид Заяц # Анатолий Исаченко # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ощущение, что человек не может пошевелиться. Что такое сонный паралич и как с ним бороться?
21 февраля 2022 20:45

Ощущение, что человек не может пошевелиться. Что такое сонный паралич и как с ним бороться?

Жилет на жакет. Стилист о необычных модных сочетаниях сезона-2022
21 февраля 2022 20:38

Жилет на жакет. Стилист о необычных модных сочетаниях сезона-2022

Выделяются тяжёлые металлы. Почему продукты, запечённые в фольге, вредны для организма?
21 февраля 2022 20:33

Выделяются тяжёлые металлы. Почему продукты, запечённые в фольге, вредны для организма?