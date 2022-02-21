Леанід Заяц прызначаны на новую пасаду. Цяпер ён каардынатар па дасягненні мэтаў устойлівага развіцця

Навіны Беларусі. Намеснік старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі Леанід Заяц прызначаны нацыянальным каардынатарам па дасягненні мэтаў устойлівага развіцця. Аб гэтым паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Навіны Беларусі. Намеснік старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі Леанід Заяц прызначаны нацыянальным каардынатарам па дасягненні мэтаў устойлівага развіцця. Аб гэтым паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Адпаведны ўказ падпісаў 21 лютага Прэзідэнт Беларусі. Анатоль Ісачанка, які раней займаў пасаду нацыянальнага каардынатара, вызвалены ад гэтай пасады.