«Они добились определённой военной истерии». Сможет ли Польша наладить отношения с Беларусью?

Новости Беларуси. Польша, отодвинув в сторону все правила международных конвенций, использовала водометы, светошумовые гранаты и химические средства против беженцев. Какие последствия могут ждать страну? В студии ток-шоу « По существу » своим мнением о ситуации с беженцами делятся политологи, военные эксперты, следователи и журналисты.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук: В интервью ВВС Лукашенко очень жестко, доходчиво объяснил полякам и британцам. Здесь правы эксперты, что они даже не пожурят. Их это уже не волнует, у них другая стратегия. Здесь прозвучала идея, что американцы сейчас втихую, потому что у себя проблем много. Они поставили здесь надзирателем Лондон. Лондон много столетий играл интересную роль в Европе. А поляки захотели играть более значимую роль, не понимая, что они могут лишиться государственности в принципе и Польши как таковой. Самое поразительное – их даже не останавливает позиция Германии. Хотя сегодняшняя позорная конференция в Вене, само производство таких форматов якобы взаимоотношений – это стыд всему, это сверх разума. Это вообще не рационально с нашей точки зрения.

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Скажу, что нам нельзя недооценивать противника, там все очень рационально. И не тупые там поляки, не такой дурной Качиньский. Он очень все рассчитал, надо сказать, на внутриполитической своей арене они целей своих добиваются. Они этот шовинистический электорат консолидировали, рейтинг их партии PiS перестал падать. Они добились определенной военной истерии. Посмотрите, что в польских социальных сетях творится. В этом противостоянии они пытаются свою слабую позицию превратить в сильную. Он эти события в «Брузгах» превратили в победу, там чуть ли не праздник праздновали.

Николай Щекин:

Самое страшное, когда 23 000 людей с бронетехникой стоят. Это инфраструктура, обеспечение, тыл, это не просто так – в одном месте расположить такое количество. Рано или поздно что-то произойдет. В сегодняшнем интервью Президент говорил, что ряд пограничников уже пытаются наладить с нами какие-то отношения. То есть боязнь определенная есть, что военные начнут понимать, что они будут выполнять преступные приказы. А военный офицер всегда офицер.

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