«В Беларуси очень хорошие люди». Как врачи помогли двухлетней девочке из Ирака
Новости Беларуси. Делегация Всемирной организации здравоохранения во главе с директором Европейского регионального бюро Хансом Клюге ознакомилась не только с условиями пребывания беженцев в кризисном центре на базе транспортно-логистического центра, но и отправилась в гродненские больницы, где они проходят лечение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но это скорее было похоже на отвлечение внимания от самой проблемы гуманитарного кризиса.
Подробности в материале Галины Буро.
Двухлетняя Лэнни с мамой ночью поступила в Гродненскую детскую областную больницу. Высокая температура, дисфункция кишечника, состояние средней степени тяжести. Благодаря стараниям медиков малышке уже лучше. Беженка из Ирака надеется поскорее выписаться и вернуться в логистический центр, ведь там остался муж. Семья все еще рассчитывает попасть в Германию.
Больница превосходная. В Беларуси очень хорошие люди и замечательные врачи. Огромное им спасибо, что помогли моей дорогой малышке. Она самое главное, что у меня есть.
Медицинская помощь для беженцев была организована буквально с первых дней. Возле лагеря круглосуточно дежурят специалисты скорой помощи. А в больницах готовы в любой момент оказать полный комплекс медицинских услуг.
Галина Буро, корреспондент:
За весь период гуманитарного кризиса к белорусским медикам обратились больше сотни беженцев. Большинству помощь оказали на месте, в госпитализации они не нуждались. На данный момент в больницах города Гродно находятся три человека.
Зашли даже в реанимацию. Ханс Клюге высоко оценил уровень оказания помощи беженцам в Беларуси. Читайте здесь.