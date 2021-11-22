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«В Беларуси очень хорошие люди». Как врачи помогли двухлетней девочке из Ирака

22 ноября 2021 18:30
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Новости Беларуси. Делегация Всемирной организации здравоохранения во главе с директором Европейского регионального бюро Хансом Клюге ознакомилась не только с условиями пребывания беженцев в кризисном центре на базе транспортно-логистического центра, но и отправилась в гродненские больницы, где они проходят лечение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но это скорее было похоже на отвлечение внимания от самой проблемы гуманитарного кризиса.

Подробности в материале Галины Буро.

«В Беларуси очень хорошие люди». Как врачи помогли двухлетней девочке из Ирака-1

Двухлетняя Лэнни с мамой ночью поступила в Гродненскую детскую областную больницу. Высокая температура, дисфункция кишечника, состояние средней степени тяжести. Благодаря стараниям медиков малышке уже лучше. Беженка из Ирака надеется поскорее выписаться и вернуться в логистический центр, ведь там остался муж. Семья все еще рассчитывает попасть в Германию.

«В Беларуси очень хорошие люди». Как врачи помогли двухлетней девочке из Ирака-4

Больница превосходная. В Беларуси очень хорошие люди и замечательные врачи. Огромное им спасибо, что помогли моей дорогой малышке. Она самое главное, что у меня есть.

«В Беларуси очень хорошие люди». Как врачи помогли двухлетней девочке из Ирака-7

Медицинская помощь для беженцев была организована буквально с первых дней. Возле лагеря круглосуточно дежурят специалисты скорой помощи. А в больницах готовы в любой момент оказать полный комплекс медицинских услуг.

«В Беларуси очень хорошие люди». Как врачи помогли двухлетней девочке из Ирака-10

Галина Буро, корреспондент:
За весь период гуманитарного кризиса к белорусским медикам обратились больше сотни беженцев. Большинству помощь оказали на месте, в госпитализации они не нуждались. На данный момент в больницах города Гродно находятся три человека.

Зашли даже в реанимацию. Ханс Клюге высоко оценил уровень оказания помощи беженцам в Беларуси. Читайте здесь.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Галина Буро # Ханс Клюге # Фотофакт

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