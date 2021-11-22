«В Беларуси очень хорошие люди». Как врачи помогли двухлетней девочке из Ирака

Новости Беларуси. Делегация Всемирной организации здравоохранения во главе с директором Европейского регионального бюро Хансом Клюге ознакомилась не только с условиями пребывания беженцев в кризисном центре на базе транспортно-логистического центра, но и отправилась в гродненские больницы, где они проходят лечение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но это скорее было похоже на отвлечение внимания от самой проблемы гуманитарного кризиса.