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«То, что делает Польша, ужасно». На вылетевший из Минска рейс «Иракских авиалиний» зарегистрировались 417 человек

07 декабря 2021 15:04
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Новости Беларуси. Те, кто так и не смог дождаться гостеприимства от коллективного Запада, 7 декабря возвращаются на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«То, что делает Польша, ужасно». На вылетевший из Минска рейс «Иракских авиалиний» зарегистрировались 417 человек-1

В 14:07 очередной борт «Иракских авиалиний», предназначенный для застрявших на границе беженцев, вылетел из Минска в Эрбиль. На рейс зарегистрировались 417 пассажиров. Среди них два ребенка. Возвращение домой люди воспринимают как вынужденную меру. Многих на родине ждут тяжелейшие бытовые условия, а в некоторых случаях можно даже говорить об угрозе жизни.

«То, что делает Польша, ужасно». На вылетевший из Минска рейс «Иракских авиалиний» зарегистрировались 417 человек-4

То, что делает Польша, ужасно. Сейчас не военное время, но они применяют против нас газ. Беларусь нам помогла, организовала лагерь, давала еду и воду. Сейчас я возвращаюсь в Ирак в мой дом, в мою страну.

«То, что делает Польша, ужасно». На вылетевший из Минска рейс «Иракских авиалиний» зарегистрировались 417 человек-7

Я хочу попасть в Германию, но Польша не дает нам пройти. У некоторых не осталось денег и еды, поэтому я возвращаюсь домой в Ирак.

Предыдущие вылеты состоялись 2 и 4 декабря. В общей сложности в Ирак из Беларуси за последнее время вернулись более трех тысяч человек. На завтра, 8 декабря, Национальный аэропорт Минск анонсировал вывозной рейс для выходцев из Сирии.

# Беженцы # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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