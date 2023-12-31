Рецептура 1947 года. Побывали на уникальном предприятии по производству конфет «Коровка»

Покупая белорусское, действительно будьте осторожны. Это может отразиться на ваших вкусовых рецепторах. Ведь качество и натуральность на максимуме. Такого же принципа придерживаются и создатели знаменитой «Коровки». Лакомство производят в Беларуси уже 70 лет и за это время ни разу не изменили рецептуру, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кондитеры не скрывают, что добавляют в «Коровку». Более того, готовы делиться составом, где все ингредиенты говорят о натуральности. На сладком производстве побывала Анна Корольчук.

Это максимально ручной и уникальный труд, который нельзя никому показывать, чтобы никто не забирал такую технологию гениальную.

Секретов от покупателей у это фабрики, что на южной окраине страны, нет. Здесь не просто приглашают всех увидеть процесс выпуска легендарной «Коровки», но и гордятся тем, что сохраняют ее вкус неизменным более 70 лет. Первый документально подтвержденный рецепт местной конфеты датирован 1947-м, но старожилы уверены что сливочное лакомство изобрели именно здесь и намного раньше.

Анна Корольчук, корреспондент:

Все гениальное просто – в этом и есть секрет наровлянской «Коровки». В ее состав входит всего 5 ингредиентов: сгущенное молоко, сахар, патока, ванилин и обязательно сливочное масло. Никаких растительных жиров, лецитина и других «улучшителей». Все только натуральное и качественное.

Белоснежный налет волшебства. Еще один продукт, без которого невозможно производство – это крахмал. Но используют его неожиданным способом – как форму для конфет.

Ирина Фахрутдинова, начальник технологического отдела фабрики «Красный Мозырянин»:

Устанавливаются лотки с заранее подготовленным крахмалом, далее штамп отштамповывает нужные ячейки и подается под отливочную головку, где отливается сама масса. Конфета выстоялась в производственном участке в течение суток, на ней образовалась корочка, крахмал взял на себя лишнюю влагу, и получилась вот такая структура. Это единственное подобное производство в Беларуси. Технология аутентичная, сам цех и оборудование бережно хранят с прошлого века – практически мануфактура. Только так работает древнее кондитерское волшебство.

Александр Пиляк, исполнительный директор фабрики «Красный Мозырянин»

Мы для себя решение приняли, что эту рецептуру оставим. Рецептура эта затратная в финансовом плане, конфета недешевая, но, учитывая наше производство 15-20 тонн в месяц, на данный момент мы можем себе позволить оставить те компоненты, которые были заложены в 1947 году, несмотря на то, что масло сливочное дороже заменителей.