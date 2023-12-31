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Этой ночью там не будет тихо! Передаём привет из могилёвского роддома

31 декабря 2023 18:06
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Отправились туда, где праздник, по сути, каждый день. В могилевском роддоме новогодняя ночь не пройдет тихо, а для кого-то станет в прямом смысле незабываемой.

Этой ночью там не будет тихо! Передаём привет из могилёвского роддома-1

Новогодний привет от белорусских медиков в программе «Неделя» на СТВ.

Этой ночью там не будет тихо! Передаём привет из могилёвского роддома-4

Вот такой подарочек повезем папе на Новый год. Весом больше 4 килограммов.

Этой ночью там не будет тихо! Передаём привет из могилёвского роддома-7

Это наш с тобой первый Новый год, да? Карапуз.

Подробнее в видео.

# Новый год # общество

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