Этой ночью там не будет тихо! Передаём привет из могилёвского роддома

Отправились туда, где праздник, по сути, каждый день. В могилевском роддоме новогодняя ночь не пройдет тихо, а для кого-то станет в прямом смысле незабываемой.
Отправились туда, где праздник, по сути, каждый день. В могилевском роддоме новогодняя ночь не пройдет тихо, а для кого-то станет в прямом смысле незабываемой.
Новогодний привет от белорусских медиков в программе «Неделя» на СТВ.
Вот такой подарочек повезем папе на Новый год. Весом больше 4 килограммов.
Это наш с тобой первый Новый год, да? Карапуз.
Подробнее в видео.