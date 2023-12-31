Этой ночью там не будет тихо! Передаём привет из могилёвского роддома

Отправились туда, где праздник, по сути, каждый день. В могилевском роддоме новогодняя ночь не пройдет тихо, а для кого-то станет в прямом смысле незабываемой.

Новогодний привет от белорусских медиков в программе «Неделя» на СТВ.

Вот такой подарочек повезем папе на Новый год. Весом больше 4 килограммов.