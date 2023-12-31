Ни минуты покоя. Вот так встречают Новый год белорусские спасатели

А сейчас в программе «Неделя» на СТВ отправимся туда, где работа не останавливается ни на минуту. А праздники, в том числе и новогодняя ночь, еще и прибавляют хлопот.

Сотрудники МЧС сохраняют позитив и боевой настрой. Если кто-то и зажжет, то под контролем. Давайте посмотрим, как проходит предновогодний вечер наших спасателей.

Желаем вам счастливого, радостного и безопасного Нового года!