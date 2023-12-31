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Ни минуты покоя. Вот так встречают Новый год белорусские спасатели

31 декабря 2023 18:29
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А сейчас в программе «Неделя» на СТВ отправимся туда, где работа не останавливается ни на минуту. А праздники, в том числе и новогодняя ночь, еще и прибавляют хлопот.

Ни минуты покоя. Вот так встречают Новый год белорусские спасатели-1

Сотрудники МЧС сохраняют позитив и боевой настрой. Если кто-то и зажжет, то под контролем. Давайте посмотрим, как проходит предновогодний вечер наших спасателей.

Ни минуты покоя. Вот так встречают Новый год белорусские спасатели-4

Желаем вам счастливого, радостного и безопасного Нового года!

Ни минуты покоя. Вот так встречают Новый год белорусские спасатели-7

– Уважаемые товарищи, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Любви, успехов, безопасности вам в Новом году. А сейчас поедим – и по своим боевым местам.
– Ура!

Подробнее в видео.

# МЧС Беларуси # общество

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